Рейс "Минводы-Москва" задержали на 10 часов из-за тумана в столице

Людей не выпускали с самолета Фото: Иван ВИСЛОВ

Рейс "Минеральные Воды - Москва" задержали на 10 часов из-за густого тумана в столице. Об этом сказано в информационном табло аэропорта Внуково.

Самолет компании "Utair" вылетел из Минеральных Вод в шесть утра. Но пилотам пришлось срочно садиться в Нижнем Новгороде после сообщения о том, что Внуково закрывает посадочную полосу из-за непогоды.

Оказалось, что рейсы экстренно садятся в аэропорт имени Чкалова с полуночи.

- Из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. С пассажирами этих самолетов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию, - сообщал представитель аэропорта.

Предполагалось, что с 13 часов самолеты начнут вылетать в Москву. Но из-за перегрузки некоторым рейсам приходится ждать несколько часов. Так, минераловодский маршрут вернулся в воздух после 17 часов. Ориентировочно он прибудет к 19 часам, а изначально должен был прилететь в восемь утра. Таким образом, в Нижнем Новгороде самолет пробыл около девяти часов.

- Из-за правил перевозки нас не могли выпустить с борта. И нам пришлось ждать неизвестно чего. Кроме того, в самолете есть малолетние дети, - писали пассажиры в соцсетях.

"КП-Москва" отмечает, что туман еще никуда не исчез. Из редакции осадки выглядят так.