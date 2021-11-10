Как не попасть в сети вербовщиков террористов

Юная девушка с разбитым сердцем - идеальная мишень для манипулятора. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Они захватывают заложников, взрывают торговые центры, стреляют в людей и призывают к расправе в социальных сетях. Тихие мирные жители, попавшие под влияние экстремистских групп и ставшие расходным материалом. Один из способов пополнения различных террористических формирований «пушечным мясом» - вербовка, каждый этап которой четко спланирован. С помощью экспертов «Комсомолка» разбиралась, как не попасть в расставленные вербовщиками сети.

Террористы не берутся из ниоткуда

Многие люди, узнав, что кто-то из знакомых стал сторонником экстремистов, уехал воевать за ИГИЛ* или вступил в какую-то секту, начинают думать, что этот человек явно «не в себе», и зачастую испытывают к нему неприязнь. Большинство уверены, что уж они-то в такую ситуацию точно не попадут. Но, предупреждают люди знающие, попасть в ловушку может каждый, будь то офисный работник, студент или домохозяйка.

Тренинг личностного роста, высокая зарплата, предложение выйти замуж и жить в раю - у профессионалов-вербовщиков множество вариантов заинтересовать потенциального адепта. Главная опасность заключается в том, что распознать, что тебя вербуют, сложно. Методы вербовки в ряды террористов практически не отличаются от тех, что используются при заманивании в секту, а понимание того, что ты оказался «за чертой», происходит, как правило, слишком поздно или не происходит вовсе.

Сети и капканы

Есть несколько способов вербовки: через знакомого или родственника, который уже примкнул к террористической организации; через незнакомца противоположного пола, который дружен с близкими; во время финансируемого террористической организацией мероприятия, например, лекции, семинара или просмотра кинофильма. Самый распространенный способ - через социальные сети и мессенджеры.

Ежедневно миллионы людей пользуются интернетом. Среди пользователей - как законопослушные граждане, так и представители криминального мира, использующие глобальную сеть в своих преступных целях.

- Доля активной аудитории в России, то есть выходящих в Сеть хотя бы раз за сутки, составляет более 52 миллионов человек. Это значит, что каждый третий житель России (включая детей и пожилых людей) ежедневно с помощью мобильного телефона погружается во «Всемирную паутину», - говорит эксперт по проблемам терроризма Алексей Штейнбух, автор научно-популярного издания «Интернет и антитеррор».

В противоправные действия чаще всего вовлекается молодое поколение интернет-пользователей, у которого еще не сформирована жизненная позиция. Вербовщики плотно работают на тематических форумах и в сообществах в социальных сетях, создают закрытые группы в мессенджерах. Главная цель - найти точку воздействия на человека, вызвать собеседника на откровенность для дальнейшей манипуляции сознанием. Вербовщик создает тему в чате, вступает в обсуждение, подыскивает жертву, после чего переводит беседу в «личку». Штейнбух приводит еще одно объяснение, почему интернет, и в частности социальные сети, так популярны у адептов экстремизма.

- Им нужна «трибуна» для пропаганды своих взглядов. Официальные, действующие в правовом поле, лицензированные СМИ для них закрыты, поэтому на сегодня интернет - единственная действующая трибуна, имеющая потенциально широкую аудиторию, - считает эксперт. - Кроме присутствия в социальных сетях, экстремисты всех мастей стараются иметь и собственные сайты, но доступ к ним блокируется, спецслужбы стараются закрывать подобные ресурсы.

Как происходит вербовка?

Процесс вербовки начинается со знакомства - с приятным молодым человеком. В процессе общения с ним выясняется, что у вас много общего: взгляды на жизнь, интересы, ценности. Новый знакомый так хорошо понимает вас, что вполне может стать близким другом или даже любимым человеком. Замкнутый человек вдруг встречает в Сети надежного друга, одинокий - обретает настоящую любовь, жаждущему признания обещают славу, ищущему справедливости - возможность жить в обществе с равными правами. Неизменно всегда одно - объекту вербовки будет обещано именно то, о чем он мечтает и к чему так стремится. Вербовщик при этом будет скрупулезно собирать и анализировать информацию, полученную во время общения, выстраивая дальнейший план взаимодействия.

Итак, вы - избранный. Вербовщик уже достаточно изучил вас, знает больные точки и то, за какую ниточку нужно потянуть, чтобы усилить ощущение несправедливости мира и неправильного поведения окружающих. Поэтапно он станет подводить к мысли, что есть другая жизнь. Жизнь, где ты кому-то нужен, где есть место справедливости и равноправию, любви и собственной реализации.

Следующий шаг - долгожданная встреча. Это может быть знакомство с каким-то «важным» человеком, «кругом избранных», «родственниками возлюбленного» и так далее. На встрече объекту вербовки дадут понять, насколько он значим, раз оказался в этом «кругу». Подобные встречи будут продолжаться до тех пор, пока объект полностью не примет новую модель мира. К этому моменту между объектом и вербовщиком образуется очень прочная эмоциональная связь.

Кульминация вербовки - отъезд или активное участие в противоправной деятельности террористов в месте проживания. Вербовщик, вероятнее всего, не станет открыто предлагать уехать в Исламское государство*, чтобы не спугнуть. Завербованному могут предложить встречу с важным человеком, поездку к семье любимого человека, к месту работы или на курсы изучения арабского языка. При этом отъезд будет срочным. Билеты покупаются в последний момент, чтобы у объекта не было времени обдумать поездку. Родные и знакомые зачастую не успевают даже заметить, что с вами происходит что-то не то.

Группа риска

От действий продвинутого вербовщика никто не застрахован, но есть так называемая группа риска. К ней, объясняет эксперт, относятся замкнутые и малообщительные люди; тот, кто недавно пережил потерю близких; кто систематически пребывает в стрессовом состоянии (череда неудач, ссоры, конфликты); люди, чувствующие себя непризнанными или недооцененными; легко внушаемые; максималисты и молодежь, которая ищет смысл жизни, авторитет или объект для подражания.

Чем крепче отношения в семье, тем лучше защищены дети.

- Чем сильнее у человека эмоциональные связи с родными и близкими, тем труднее его завербовать, - говорят эксперты. - Поэтому основная задача вербовщика - разорвать все возможные связи объекта. Жертву нужно выдернуть из привычной среды. Ему будут рассказывать, что родители его живут неправильно, преподаватели в универе - тираны, друзья - слабаки, а сам он умный и замечательный, просто недооценен. В итоге жертва все сильнее тянется к тому, кто его хвалит и понимает.

Вместо фаты пояс шахида

Идеальные кандидатуры в смертницы - разочарованные в любви девушки в возрасте 18 - 30 лет. В поисках второй половинки и счастья они с легкостью вступают в контакт с незнакомцем в социальных сетях, мессенджерах или на сайтах знакомств. Интересный собеседник совсем не похож на «недалеких» ухажеров. Он увлекается спортом, выбирает здоровый образ жизни, всегда держит слово. У такого всегда есть цель в жизни и свои непоколебимые принципы. В общем, это настоящий мужчина, сильный, ответственный, понимающий, а также умеющий любить и быть нежным. С таким - хоть за тридевять земель, куда в итоге и покупается билет. Окрыленная настоящей любовью девушка даже не подозревает, что вместо фаты и подвенечного платья ее ждут пояс шахида и неминуемая смерть.

Ставрополье против террора!

Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности, и поэтому законодательством установлено суровое наказание за совершение преступлений террористической направленности. Как отмечает пресс-служба МВД РФ, лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и в его действиях не содержится иного состава преступления.

В такие лагеря попадали завербованные боевиками. Фото: Александр КОЦ

На территории региона в рамках государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» реализуется целый ряд мероприятий в сфере профилактики правонарушений, а также в области противодействия терроризму. Сторонников террористических организаций активно выявляют представители силовых структур региона.

Так, в октябре 2021 года ФСБ предотвратила в Ставропольском крае теракт, готовившийся сторонником международной террористической организации «Исламское государство».* В ходе обыска по месту проживания задержанного изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы для изготовления СВУ. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к террористическому акту» и «незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств». Решением суда задержанный отправлен под арест сроком на два месяца.

Также в октябре 2021 года Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор уроженцу Ставропольского края за участие в деятельности террористической организации на территории Сирии. Об этом сообщила пресс-служба суда. Подсудимый являлся членом вооруженного формирования «Джейш аль - Мухаджирин валь-Ансар»*. В 2016 году он участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики. Помимо этого, он принимал участие в деятельности террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* и исполнял обязанности по охране мест расположения участников незаконного вооруженного формирования. В 2014 году подсудимый проходил специальное обучение для последующего участия в деятельности террористической организации. Уроженец края был задержан в Египте. Вину на суде он не признал. Суд приговорил его к наказанию в виде 12 лет колонии строгого режима.

Ранее на скамье подсудимых оказался еще один житель Ставропольского края - по обвинению в участии в запрещенной в РФ международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*, подготовке к теракту и в изготовлении самодельной бомбы. В 2020 году 21-летний ставрополец записал на видео присягу на верность лидеру террористической организации. Ролик он переслал человеку, который уже состоял в организации. Позже подсудимый согласился помочь террористам в подготовке теракта в кинотеатре «Восток» в станице Курской Ставрополья. Он купил компоненты для изготовления взрывного устройства. Планам террористов помешали силовики, задержавшие участников группировки. Южный окружной военный суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей.

В общей сложности с начала 2019 года в Ставропольском крае были задержаны более 50 сторонников международных террористических организаций. Также сотрудниками силовых структур с 2019 года были вычислены и задержаны 44 пособника террористов. Среди них - жители Кисловодска, Ставрополя, Минеральных Вод, а также Шпаковского, Нефтекумского, Туркменского, Петровского, Предгорного, Благодарненского и Андроповского районов и станицы Курской. Шестеро из них - жители других регионов. По материалам, поступившим от правоохранительных органов Ставропольского края, с 2019 года Роскомнадзором были заблокированы 133 интернет-адреса, содержавших информацию террористического характера. Ответственность понесли 15 лиц, разместивших публикации, содержащие оправдание терроризма, семерых из них осудили.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться в экстренных случаях:

(8652) 30-64-03 - Аппарат антитеррористической комиссии Ставропольского края.

(8652) 94-04-40 - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю.

(8652) 30-44-44; 30-44-43 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю.

102/112 - Единый экстренный канал помощи (для операторов мобильной связи).

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Как распознать вербовщика?

Вербовщик - самый понимающий и дружелюбный человек из всех, кого вы когда-либо знали. Он больше других заинтересован в ваших делах и всегда разделяет ваши интересы. Он тот, кто не скупится на похвалу и комплименты (при этом он оценивает то, как можно использовать вас и ваши ресурсы: деньги, связи, энергию, физическую и интеллектуальную силу). У него всегда есть ответы на все ваши вопросы. Он всегда знает путь к осуществлению вашей мечты. Он ревностно оберегает ваше общение, стараясь стать единственным объектом внимания.

Внешние признаки завербованного

Задача каждого из нас - обращать внимание на изменения, которые происходят с близкими. На то, что человек завербован, может указывать целый ряд признаков: у завербованного человека меняется круг общения, появляются новые друзья из другой социальной группы; меняется отношение к близким, привычки, выбор гардероба и даже рацион питания - так происходит усвоение новых правил жизни; повышается самоуверенность, а поведение становится демонстративным и вызывающим; он вдруг увлекается чем-то новым и совершенно ему несвойственным: силовыми единоборствами, к примеру, стрельбой, компьютерными играми, мистикой или религией.

Если вы заметили подобные изменения в ком-то из близких, постарайтесь установить с ним контакт и узнать причины возникших перемен. При малейшем подозрении на то, что он стал жертвой вербовщика, обращайтесь в органы правопорядка. Сделав это своевременно, вы можете сохранить жизнь близкого вам человека.

Как не стать жертвой?

Чтобы не попасть в расставленные сети вербовщика, в первую очередь нужно быть избирательным в общении с незнакомыми людьми. Вступая в контакт, особенно виртуальный, сохраняйте осознанность и понимание того, что с вами происходит. Всегда перепроверяйте всю информацию, которую вам сообщают, хорошо исследуя предмет, начиная с отзывов в интернете и заканчивая сводками МВД. Расскажите близким о новом знакомстве и новых интересах. Поставьте перед собой реальную цель, наметьте пути ее достижения.

- Если вам кажется, что собеседник в социальной сети пытается склонить вас к противоправным действиям, проповедует экстремистские или террористические идеи, или вообще перешел к прямым угрозам, в первую очередь постарайтесь в том или ином виде сохранить всю информацию, - советует эксперт по проблемам терроризма Штейнбух. - Сохраните снимки экрана («скриншоты»), скопируйте в отдельный файл историю переписки и так далее. Это поможет ответственным сотрудникам в кратчайшие сроки вам помочь.

*Деятельность запрещена на территории России.