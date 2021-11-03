На Ставрополье 3 ноября выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В Ставрополе за вчерашний день диагноз подтвердился у 92 человек
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 466 человек. Число зараженных в крае достигло 99139. За вчерашний день от коронавируса скончалось 39 человек. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Число умерших в регионе достигло 4130. «КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего зараженных коронавирусом за сутки.
В Ставрополе за вчерашний день диагноз подтвердился у 92 человек. Число зараженных за весь период пандемии в краевом центре достигло 19388. На втором месте расположился Георгиевский округ. Там за сутки заболело 35 человек.
В Благодарненском районе за вчерашний день диагноз подтвердился у 28 человек. В Буденновском – 21, в Новоалександровском округе – 20, в Петровском округе – 18, в Ессентуках и Железноводске по 18 заболевших в каждом городе. В Невинномысске за вчерашний день заразилось 17 человек.
В Андроповском районе, Минераловодском округе и в городе Лермонтов за сутки не выявили ни одного случая заражения.
- С каждым днем увеличиваются показатели иммунизации от COVID-19. Более 13 тысяч человек сделали прививку первым компонентом вакцины вчера. Это еще один шаг к достижению коллективного иммунитета. Всего же сделали прививку почти 861 тысяча наших земляков. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – написал Владимир Владимиров на своей странице в сети.