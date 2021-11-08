На Ставрополье казаки вызвали на разговор тренера и устроили ему сюрприз. До слез!

Парня захлестнули эмоции. Фото: стоп-кадр видео

Степновское станичное казачье общество на Ставрополье достаточно большое - в него входят 254 человека. Среди них - молодой казак Максим Деченко.

Этого широкоплечего парня на старенькой «четверке» знают все в округе. Максим уже несколько лет бесплатно занимается с местными детьми борьбой. Его воспитанники не раз привозили в родные хутора награды, становились призерами и победителями краевых соревнований.

Если у кого-то из родителей не было возможности оплатить поездку ребенку, молодой тренер лично возил маленьких спортсменов на своей легковушке.

Но на днях случилось неожиданное. Терские казаки Степновского района вечером вызвали Максима «на серьезный разговор». Как только парень закончил тренировку, он пришел на встречу, даже не подозревая, что его ждет. То, что произошло дальше, записали на видео. По сети оно разлетелось с заголовком: «Тренер, молодой парень, занимается с детьми борьбой. Терские казаки «вызвали его на разговор». Смотрите, чем все закончилось!».

А закончилось тем, что крепкий парень заплакал. «КП-Ставрополь» связалась с атаманом Степновского района, чтобы узнать подробности нашумевшей встречи.

- Максим с такой душой тренирует наших детей, относится к ним, как старший брат, отец, возит их на соревнования, переживает, как за своих малышей. Абсолютно бесплатно тренирует их. Детвора его любит, прислушивается к его советам. Местные казаки собрались и порешали, что парня надо поблагодарить за его труд. Мы купили ему новый автомобиль. Хотели устроить по традиции наши казачьи игры, а в конце в торжественной обстановке вручить ключи от машины. Но из-за ограничительных мер скромно собрались мужчинами и вручили подарок по-простому, - делится Сергей Уваров.

Атаман подчеркнул, что этот автомобиль ни к чему не обязывает Максима. Если парень через несколько лет решит уехать из района, оставив тренировки с детьми, то никто его ни в чем упрекать не будет.

- Это не аванс за его тренировки, это просто - большое человеческое спасибо за его труд и доброе сердце. Максим - такой серьезный мужчина. Но во время вручения подарка, не сдержался и даже пустил слезу. Он так искреннее благодарил нас. Было видно, насколько он растроган и счастлив, - подчеркнул Уваров.