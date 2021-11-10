«Из-за таких певцов мы обречены»: адвокат из Осетии написал заявление на Моргенштерна

Юрист убежден, что рэпера надо привлечь к ответственности по статьям 134 и 135 УК РФ за совращение малолетних и разврат Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адвокат Руслан Калоев из Владикавказа направил заявление председателю СКР Александру Бастрыкину о необходимости возбуждении уголовного дела против певца Моргенштерна.

Юрист усмотрел в творчестве артиста развращение молодого поколения России. Он обратил внимание, что аудитория певца насчитывает по всей стране сотни тысяч молодых и несовершеннолетних граждан, включая школьников.

- Моргенштерн действует пагубно по отношению к подростковому и молодому поколению, - заявляет адвокат. - Лично я не допущу, чтобы мои маленькие племянники росли на песнях, влияющих на них аморально и асоциально. Из-за таких певцов будущее нашего общества обречено.

В своем обращении Руслан Калоев указывает, что в текстах песен Алишера присутствует ненормативная лексика и пропаганда наркотиков. Моргенштерн, убежден адвокат, «развращает молодежь», «приучает детей к отсутствию уважения к старшему поколению и безнравственному поведению».

Поэтому, с его слов, рэпера надо привлечь к ответственности. В частности, по статье 230 УК РФ за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов через трек «Розовое вино». Правда, в июне 2021 года Алишера уже штрафовали на 100 тысяч рублей как раз за эту песню: экспертиза нашла в ней признаки пропаганды запрещенных веществ. Исполнителю грозил штраф в 1 млн рублей. Алишера признали виновным, но присудили выплатить всего 100 тысяч.

Что касается «развращения молодежи Моргенштерном», Калоев почему-то подвел это под статьи 134 и 135 УК РФ.

- Первая из статей - за совращение несовершеннолетних, в которых описана ответственность за половые контакты и другие действия сексуального плана, совершаемые в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста. Важно, что в этой статье речь идет именно о добровольном половом сношении, - поясняет адвокат.

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