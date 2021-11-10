Пожарные спасли котенка из отверстия в фонарном столбе в Грозном

Фрагменты спасательной операции
Чеченские пожарные спасли черного котенка из отверстия в фонарном столбе в Грозном. Животное могло погибнуть, не приди специалисты на помощь.
Страдания котенка заметила местная жительница, рассказывает пресс-служба УМЧС по Чеченской Республике. К пожарным, которые проводили пожарно-тактические занятия недалеко от места происшествия, подошла девушка и попросила помощи.
- Пожарные из Грозного спасли котенка, который оказался заблокированным в фонарном столбе. Котенок упал в трубу на глубину около метра и провел там несколько часов, - сказано в сообщении МЧС.
С помощью подручных средств, а именно - с помощью проволоки, сплетенной в длинную вешалку, сотрудники ведомства спасли котенка. Малыша забрали себе неравнодушные горожане.
Комментаторы оценили поступок спасателей. И отметили, что виновные в происшествии должны понести заслуженное наказание.
- Напишите ведомству, у кого на балансе столбы. Пусть закроют технологические отверстия на столбах освещения!
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