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Общество11 ноября 2021 11:07

Всегда свеж и бодр: 45-летний Кадыров раскрыл секрет методики своих тренировок

Глава Чечни показал, как занимается спортом со своими подчиненными
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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Чеченский лидер призывает заниматься спортом даже на самоизоляции

Чеченский лидер призывает заниматься спортом даже на самоизоляции

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

45-летний глава Чечни раскрыл свой секрет бодрости, показав, как занимается в тренажерном зале. Рамзан Кадыров обращает внимание, что для него тренировки с гантелями и штангой являются самым эффективным способом держать тело в хорошей форме и чувствовать прилив сил и энергии. Особенно, подчеркивает чеченский лидер, это важно в условиях пандемии COVID-19.

Компанию ему составили генеральный директор республиканского клуба «Ахмат» Валид Эдилов и помощник главы ЧР Усман Буруев:

- Мы стараемся строго придерживаться установленного графика и рекомендаций специалистов в тренировочном процессе, - пишет Кадыров у себя на странице во «ВКонтакте». - Также я применяю свой подход, который способствует достижению максимального эффекта от физических нагрузок.

Кадыров призывает последовать их примеру и заниматься спортом, даже если приходится быть дома на самоизоляции.

Кстати, недавно в популярном аккаунте Instagram, где публикуют новости о Кадырове и его семье, разыграли смартфон «iPhone 13» среди подписчиков. Надо было отгадать, с какой скоростью на беговой дорожке бежит глава Чечни на видео. Правильный ответ - 24,9 км, дал житель Кабардино-Балкарии Кантемир Тхагапсоев.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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