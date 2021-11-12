На Ставрополье депутата подозревают в мошенничестве

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Грачевский районный суд вынес приговор депутату сельсовета Руслану Курбанову, который похитил у своего знакомого почти 40 тонн зерна пшеницы.

Как следует из материалов дела, Курбанов, уроженец Дагестана, проживающий в Левокумском районе Ставрополья, был депутатом и одновременно бизнесменом (у него была своя мельница в Грачевке).

В сентябре 2018 года он обратился к своему знакомому Ч. с предложением приобрести у того 39 620 кг зерна пшеницы 5-го класса по цене 9 рублей за 1 кг, то есть за 356 580 рублей, с рассрочкой платежа на один месяц. Зерно он забрал, но денег не заплатил и скрылся.

Тогда Ч. обратился за помощью к правоохранителям - в отношении депутата-бизнесмена было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Через некоторое время Курбанова удалось задержать, но свою вину он так и не признал. Однако суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. После оглашения вердикта судьи Курбанова взяли под стражу в зале суда и препроводили в одно из учреждений УФСИН.

Как рассказали «КП» в пресс-службе суда, пока приговор в отношении Руслана Курбанова не вступил в законную силу, и его защита собирается опротестовывать судебное решение в краевом суде.

- Сейчас в отношении экс-депутата расследуется уголовное дело по месту его прописки по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В Левокумском районе от его злонамеренных действий пострадала ещё одна жительница этого района, которая также поверила в «честное слово» депутата и доверила ему продать своё зерно. Ей был нанесён материальный ущерб гораздо больший, чем в случае с гражданином Ч., - уточнили в пресс-службе Грачевского райсуда.

То есть в общей сложности злоумышленник «кинул» нескольких ставропольцев больше чем на миллион рублей.

Известно, что в 2004 году индивидуальный предприниматель Руслан Курбанович Курбанов учредил в Георгиевске ООО «Агрокапитал» по производству круп и гранул из зерновых культур, которое с 28 августа 2017 года было ликвидировано. Ещё раньше, в 2014 году, Курбанов арендовал в селе Грачёвка мельницу, учредил там ООО «Ставпродукт» и стал там гендиректором. Основную прибыль ему приносили торговля зерном и, в гораздо меньшей степени, помол муки. Также ИП Курбанов Руслан Курбанович был зарегистрирован в селе Тугулук Грачёвского района и имел право выполнять различные строительные работы. И, скорее всего, это тот самый экс-депутат, а не его полный тёзка.