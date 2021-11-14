Коронавирус в Ставропольском крае, последние новости на 14 ноября 2021 года: в регионе установлен новый антирекорд по числу зараженных

В краевом лечебно-реабилитационном центре развернут еще 100 ковидных коек Фото: Александр АБРАМОВ

«КП - Ставрополь» продолжает следить за эпидситуацией в регионе. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Ставропольском крае 14 ноября 2021 года.

На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 104098. За вчерашний день заболело 510 человек. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм.

За сутки из-под медицинского наблюдения выписано 495 человек. Всего выздоровевших уже около 80 тысяч. Динамика заболеваемости стабилизируется. Но, к сожалению, есть новые смерти на фоне коронавируса.

Продолжается вакцинация от COVID-19. Прививку первым компонентом вакцины на Ставрополье за последние сутки сделали 8,2 тысячи человек.

Тем временем в краевом лечебно-реабилитационном центре развернут еще 100 ковидных коек.

Перепрофилирование спортзала под «красную зону» уже завершено на 80 процентов. Все дополнительные койки обеспечат подачей кислорода. Централизованная кислородная сеть уже развернута, специалисты заканчивают монтаж кислородного концентратора и его подключение.

В помещении уже подготовили посты для персонала, а также установили специальные перегородки. Они поделили пространство на палаты для 3-4 пациентов. К тому же в спортзале пришлось в оперативном порядке стелить линолеум.