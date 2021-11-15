Биография Олега Лаврова, нового зампреда правительства Ставропольского края: от «Байконура» до Госдумы

Олег Лавров перебрался из Москвы в Ставрополь. Фото: пресс-служба Госдумы

«КП» рассказывает биографию Олега Лаврова, нового зампреда правительства Ставрополья.

Олег Леонидович Лавров родился в Перми 27 апреля 1965 года.

Учился в Военном инженерном институте им. Можайского, Военной академии им. Дзержинского и в МГУ им. Ломоносова по программам «Психология государственной гражданской службы РФ» и «Правовое регулирование государственной гражданской службы РФ».

С 1982 по 2000 год служил в вооруженных силах сначала СССР (до 1993 на космодроме «Байконур»), а затем России на разных инженерных и командных должностях. Позже Лаврова назначили старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте Министерства обороны Российской Федерации.

Политическую карьеру Лавров начал в 2000 году после увольнения из армии. Работал в Государственной Думе в аппарате фракции ЛДПР.

С 2001 по 2009 год занимал должность председателя центральной контрольно-ревизионной комиссии партии, после чего был избран в состав партийного Высшего Совета.

С 2003 по 2011 год руководил аппаратом фракции ЛДПР в Госдуме.

В 2007 году участвовал в думских выборах по спискам кандидатов от партии, но не прошел.

В 2011 году получил мандат депутатом Законодательного собрания Тверской области V созыва. Шел вторым номером в партийном списке, но в дальнейшем отказался от мандата. В этом же году был зачислен в кадровый резерв президента России. Также Лавров является действительным государственный советник Российской Федерации III класса.

С 2011 по 2016 год являлся членом Центральной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

До 2016 года Лавров занимал должность помощника депутата Госдумы от ЛДПР Владимира Жириновского по работе в Тверской области.

В 2016 году был избран депутатом Государственной Думы VII созыва. Занимал пост заместителя председателя комитета ГД по культуре.

В середине ноября Олег Лавров был представлен аппарату правительства Ставропольского края в качестве нового зампреда.

Олег Лавров женат, у него есть дочь. Награжден почетной грамотой президента Российский Федерации.