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Происшествия15 ноября 2021 15:42

Причиной ЧП с аммиаком на заводе в Невинномысске стала оплошность монтажников

Качество воздуха не ухудшилось
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
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Фото с места: УМЧС по СК

Фото с места: УМЧС по СК

Информированный источник "КП-Ставрополь" раскрыл предварительную причину разгерметизации цистерны с аммиаком на заводе в Невинномысске. Происшествие случилось из-за случайности.

- Тот участок, где все случилось, особенно охраняется. На него без спецпропуска не попасть. В это время на участке работали бригада монтажников, которые случайно попали по вентилю. Его сорвало, и случилось то, что случилось, - рассказал собеседник издания.

Утром 15 ноября в УМЧС по Ставропольскому краю поступило сообщение о локальном пропуске на резервной цистерне с остатками азота с аммиаком в газообразном состоянии. Возгорания или взрыва не последовало. Работники завода оперативно ликвидировали разгерметизацию. Пострадавших или погибших не было, эвакуацию персонала предприятия не проводили.

Фото с места: УМЧС по СК

Фото с места: УМЧС по СК

- Угроза жизни и здоровью населения отсутствует. В зоне происшествия на постоянной основе ведётся мониторинг состояния атмосферного воздуха газоанализаторами, - передает пресс-служба УМЧС по Ставрополью, добавляя, что на базе завода развернут оперативный штаб для проведения анализа причины происшествия.

Губернатор Владимир Владимиров сообщил о первых результатах исследования воздуха на месте. Все показатели в норме, мониторинг продолжается.

Фото с места: УМЧС по СК

Фото с места: УМЧС по СК

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