На Ставрополье в ДТП с большегрузом и тремя легковушками погибли четыре человека

Фото с места ДТП: Госавтоинспекция Ставрополья

Массовая авария с погибшими и пострадавшими произошла в Георгиевском городском округе Ставропольского края 15 ноября 2021 года. На федеральной трассе «Минеральные Воды-Зеленокумск» столкнулись три легковых автомобиля и большегруз «Маз». В ДТП погибли 4 человека и двое пострадали. «КП-Ставрополь» об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры и УГИБДД.

Фото с места ДТП: Госавтоинспекция Ставрополья

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Маз» ехал по своей полосе и попытался избежать столкновения с легковушкой, брошенной на обочине. Большегруз в итоге выскочил на «встречку» и перевернулся в кювет.

- Проезжающие мимо водители двух легковых автомобилей с пассажирами, остановились для оказания помощи водителю «Маз», - рассказывают в надзорном ведомстве. - В это время автомобиль «Мазда» под управлением молодой женщины на неустановленной скорости, не заметив последних, совершил на них наезд. В результате ДТП погибли 4 человека, 2 госпитализированы.

Фото с места ДТП: Госавтоинспекция Ставрополья

На место происшествия выехал Георгиевский межрайонный прокурор, организована проверка.

Правоохранительными органами уже заведено уголовное дело по части 6 стать 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 4 лиц). Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении виновницы ДТП.