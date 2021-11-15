Племянник главы пенсионного фонда в КЧР подозревается в покушении на сына вице-премьера региона

На фото: Руководитель отделения Пенсионного фонда в КЧР Аслан Озов (слева) и первый зампред правительства КЧР Руслан Тамбиев (справа)

В Черкесске 11 ноября 2021 года 27-летний Шамиль Джанкезов, который приходится племянником руководителю пенсионного фонда Карачаево-Черкескии Аслану Озову, стал фигурантом уголовного дела. В пресс-службе республиканского СКР сообщают, что молодого человека подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следователей, имея преступный замысел, направленный на расправу, он нанес несколько ножевых ранений в область жизненно важных органов жителю Черкесска. Все произошло в доме потерпевшего. Как уточняет РЕН ТВ, нападение было совершено на Эдуарда Тамбиева - сына первого заместителя председателя правительства КЧР Руслана Тамбиева. Официально в СКР указывают, что в настоящее время подозреваемый в покушении задержан, а пострадавший находится в реанимации.

- Злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, - говорится в сообщении ведомства. - Сотрудниками следственного отдела выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы.

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