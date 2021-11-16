Двухлетний мальчик из Махачкалы на машине совершил побег из детского сада

Теперь за двухлетним гонщиком придется следить внимательнее Фото: Евгения ГУСЕВА

Курьезный случай произошел в одном из детских садов Махачкалы. Героем истории, которая, к счастью, закончилась благополучно, оказался двухлетний мальчик по имени Амир. Пока воспитанники этого детского сада резвились на прогулке, на его территорию заехал грузовой автомобиль с продуктами питания и другими вещами для малышей.

Ничего не предвещало неожиданного поворота событий: водитель автомобиля выгрузил вещи и уехал. Ворота дошкольного учреждения закрыли.

Однако двухлетний Амир решил, что это - удачный момент для побега. Шустрый мальчик уселся на детскую иномарку, которая была предназначена для прогулок на территории садика, подъехал к воротам, открыл их и скрылся за забором.

К счастью, юному гонщику не удалось далеко уехать. Его остановили прохожие. Амир к этому времени уже успел замерзнуть.

Неравнодушные горожане отвели малыша в ближайшую аптеку. По словам местных жителей, мальчик не плакал, вел себя спокойно и с довольным лицом шагал в аптеку. Затем оперативно нашлись родители маленького хулигана. Они забрали сына домой.

Как уточнили «КП-Ставрополь» в пресс-службе управления МВД России по Дагестану, воспитатели детского сада, откуда сбежал Амир, отделались профилактической беседой.

Теперь за двухлетним гонщиком придется следить внимательнее, а «иномарку», на которой он совершил побег, временно «арестовали».