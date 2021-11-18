«Мне бы только попить»: умирающего от жажды парня из Чечни спасли столичные волонтеры

За работу на стройке обещали хорошие деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совсем иначе представлял столичную жизнь Эмильхан Эльмурзаев. 30-летний уроженец Чечни приехал в Москву на заработки. Парень из небогатой семьи мечтал, что сможет и родных поддержать деньгами, и для себя поднакопить. Устроился он на стройку, где обещали хороший доход, честно трудился и ждал зарплаты. Прошел месяц, начался второй - заработанные деньги выдавать не торопились. Когда вместо обещанной крупной суммы заплатили копейки, которых и на еду не хватило бы, Эмильхан ушел. Так простой трудяга оказался на улице огромного города без денег, еды и теплой одежды, которую планировал купить с зарплаты.

Эмильхан оказался на улице без денег и возможности уехать домой. Фото: "Альтернатива".

Знакомых в столице у парня нет. Звонить родным не стал. Как сказать, что его обманули, как вернуться без денег? Стыдно. К числу неприятностей прибавилась еще одна проблема - документы пришли в негодность. Несколько дней Эмильхан ночевал под открытым небом, пока на него не обратили внимание столичные волонтеры.

- Наши волонтеры увидели парня на пути в офис. Выглядел человек удрученным и поникшим. При этом он попросил воды после того, как к нему обратились, - рассказал «КП-Северный Кавказ» представитель общественного движения против рабства «Альтернатива». - Парню, откровенно говоря, было нелегко.

Эмильхан честно рассказал волонтерам о своих злоключениях, и те не оставили парня в беде. Молодому человеку дали теплую одежду, обеспечили ночлег и помогли с документами.

- Несколько дней мы обеспечивали Эмильхана жильем, сделали временные документы, - рассказали в «Альтернативе». - Мы также дали ему новую теплую одежду, которую нам жертвуют наши дорогие подписчики.

Когда вопрос с документами решился, парень улетел к своему родственнику, который обещал помочь с работой.

Волонтеры говорят, что случай с Эмильханом далеко не единственный. Обычных честных работяг обманывают часто, в итоге они оказываются в опасной жизненной ситуации.

- Если к вам кто-то обращается за помощью, пожалуйста, не проходите мимо, ибо чужой беды не бывает! - просят представители общественного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москвич рассказал, как оказался в рабстве в Дагестане

Он смог сбежать от хозяина плантации, но пока не написал заявление в полицию (подробнее).

«Батя, помоги, если можешь!»: россиянин впервые за 20 лет рабства в Казахстане записал видео родным и взмолил о помощи

Сестра россиянина готовится забрать брата домой после 20 лет рабства в Казахстане (подробнее).