Ставрополь может остаться в Новый год без елки из-за жалоб на документы и торги

Если елку установят, она будет одной из самых дорогих в истории города Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Определение подрядчика, который установит в Ставрополе новогоднюю елку, приостановлено. Это следует из данных сайта Госзакупок.

Тендер появился на портале еще в начале ноября. Мэрия требовала установить на площади Ленина 35-метровую искусственную елку, каркас которой - 12 метров. Конструкцию должны обтянуть шатром из 470 гирлянд, вместе состоящие из 56 тысяч светодиодов. Подрядчик был бы обязан также украсить елку 1,7 тысяч шаров синего и серебряного цветов.

План, как должна выглядеть площадь Ленина в Ставрополе к Новому году. Фото: zakupki.gov.ru

Начальная стоимость тендера - 49,5 млн рублей. Еще до определения подрядчика елку окрестили одной из самых дорогих за всю историю Ставрополя. Но сейчас существует риск, что елки в центре города вовсе не будет. Причина - жалобы юрлиц, которые нашли ошибки в документации проекта.

Первым, кто обратился в ФАС России, стала ярославская компания "ЯрИнфотех", которая, по открытым данным, занимается разработкой программного обеспечения компьютеров. Юрлицо нашло 53 неточности в документации, прикрепленной к тендеру. Многие из них связаны с единицами измерения, следует из жалобы, поступившей 15 ноября. Например:

- Не ясно, допускается ли указание крайнего значения или нет. Например, для “не менее 5” и для “от 5” допускается значение 5? Или же значение 5 допускается только для требования “не менее 5”. Также присутствуют требования «свыше», «менее», «более», которое тоже неясно трактовать. Таким образом, инструкция вводит участников в заблуждение.

У второй компании - ООО "Интерлайт", которая занимается продажей бытовой техники оптом (фирма, кстати, находится на Холодильной улице Тюмени) - требования не связаны с описанием технических требований. Их просто не допустили до второй части участия в электронном аукционе, потому что те не предоставили банковскую гарантию в 495 тысяч рублей. Хотя фирма уверяет, что деньги были и они вовремя об этом уведомляли ответственный комитет мэрии Ставрополя.

УФАС по Ставропольскому краю приостановило розыгрыш тендера и рассматривает жалобы. Между тем, вообще до определения подрядчика дошло только одно юрлицо - питерское ООО "Елочкин". Кроме них, тендером заинтересовались еще четыре фирмы. Трем из них отказали из-за веса утяжелителей для ели: вместо прописанных 30 тысяч килограмм те предлагали 31,2 килограмм. Разница колоссальная.

Но вот четвертому претенденту отказали из-за тире. Так, например, размер верхнего ствола елки, по требованиям мэрии, должен быть в диапазоне от 1120-1140 миллиметров, а расстояние между отростками хвои в шестом ярусе - в диапазоне от 9,9-10,1 сантиметров. Юрлицо указало серединное значение, за что было не допущено к розыгрышу. Других претензий к компании не было - только эти две ошибки.

18 ноября на сайте "Госзакупок" стало известно, что торгов не будет из-за того, что осталась только одна заявка. По открытой информации, подрядчик получит полную сумму контракта - 49 556 818 рублей и 33 копейки.