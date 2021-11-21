Ураган на Ставрополье вырвал деревья с корнем и разбил автомобили

Пострадавших, к счастью, нет Фото: СОЦСЕТИ

В Ставропольском крае разбушевался ураган. По наблюдениям синоптиков, порывы западного ветра превышали скорость 24 метра в секунду.

Стихия накрыла регион днем 20 ноября 2021 года и продолжала свирепствовать ночью на 22 число. В некоторых районах жители поселков остались без света. Например, в хуторе Липовчанский в Шпаковском муниципальном округе.

На фото: поваленное дерево в хуторе Липовчанский Фото: СОЦСЕТИ

В Ставрополе непогода обернулась неприятностями для автолюбетелей - в социальных сетях горожане показывают снимки с разбитыми стеклами машин, на которые рухнули ветки рядом стоящих деревьев.

Некоторые понесли материальный ущерб и теперь гадают, кто должен за это отвечать Фото: СОЦСЕТИ

Упала большая ветка и на одну из городских остановок, где, к счастью, в тот момент никто не находился.

Последствия урагана местные жители снимают на камеру во всех районах краевого центра. В одном из них упавшее под напором сильного ветра дерево парализовало автомобильное движение. Свидетели обрушения на дороге своими силами расчищали себе путь.

Во дворе одного из жилых комплексов вся аллея усыпана обломками, некоторые серьезно повредели металлические перила и другие декоративные ограждения.

Порывы были такими сильными, что сбивали людей с ног и жители Ставрополья находят деревья, вырванные из земли с корнем.

Информации о пострадавших в экстренные службы региона не поступало. По прогнозу погоды, в Ставрополе и других территориях края в течение дня сильный ветер сохранится, а уже 22 ноября будет дуть со скоростью не выше 10 метров в секунду.