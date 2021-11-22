Как казаки Родину защищают

Учения бригады Фото: Роман ЛАВРУХИН

ОТ НАСТАВНИЧЕСТВА — К СЛУЖБЕ

Воинскую часть 74814 в Буденновске, где дислоцируется 205-я отдельная мотострелковая казачья бригада, местные уже несколько лет называют "кавказской". В какую казарму ни зайди, обязательно найдешь несколько нагрудных нашивок с кавказскими фамилиями - Ахмедов, Магомедов, Рамазанов. Но почетный статус соединения - "казачье" - тут неспроста. Даже замполит Абдурахман Джамавов с первых минут заговорил со мной на шустрой балачке (говор казаков Дона и Кубани — Ред.).

Учения бригады Фото: Роман ЛАВРУХИН

- О чем писать будешь? О казаках? Это мы тебе организуем.

Через пару минут мне дали несколько листов со срочниками "при статусе". Затем еще лист с перводневными призывниками-казаками. Пополнение идет ежедневно, но дембели замечают, что до последнего не знают, кто из их подразделения - казак.

- Они, как и мы, служим. Ничего особенного: такой же распорядок, такие же занятия. Одна только особенность - ставропольские казаки обязательно попадают в Буденновск. 205-я, кажется, - единственная казачья бригада на Кавказе.

Учения бригады Фото: Роман ЛАВРУХИН

Это подтвердил мне и рядовой Денис Мороз, работающий с архивами в кабинете замполита. Сам он тоже казак. Вступил в общину, когда был студентом современной школы бизнеса в Ставрополе. Представители казачества развернули штаб недалеко от учреждения, почти по соседству, и потому нередко приходили к студентам с беседами и выступлениями.

- Я и сам часто думал об этом. У меня много в роду донских казаков. Прадед в Гражданскую войну бился за белых, дед возвращался с фронта Великой Отечественной в папахе - как казак. Папа - тоже казак - воевал в Афганистане. Поэтому я с детства слышал рассказы про свои исторические корни, но никак не решался вступить. Но в 2018 году, после визита казаков в вуз, когда мне дали примерить обмундирование, записался.

Учения бригады Фото: Роман ЛАВРУХИН

Учения бригады Фото: Роман ЛАВРУХИН

Казаки натаскали Дениса по физической подготовке, а после окончания учебы он сам пришел в военкомат за повесткой. Уже полгода он служит в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Смело признается, что не жалеет и не считает, что теряет время.

- Я сам родом из Михайловска, там есть специальный казачий техникум. Многопрофильный имени казачьего генерала Николаева, коротко называют "кагань". Вот там, конечно, хорошо готовят к воинской службе. И я в этом преуспел. Специально готовился к 205-й бригаде.

«КАЗАКИ — БОДРЯТ!»

Рядовой Мороз без труда воссоздает краткую историю дивизии. В 1998 году приказом Минобороны России 205-й бригаде, собранной из нескольких боевых частей во время первой чеченской кампании, был присвоен статус казачьей. Четыре отдельных батальона носили названия по происхождению казачьих войск: Терский, Кубанский, Донской (все мотострелки) и Астраханский (танковый). Сейчас такая практика упразднена из-за неудобства, и казаки занимаются вместе с другими военнослужащими.

Встреча руководство части с представителями Терского казачества Фото: Роман ЛАВРУХИН

- Раньше у этих батальонов были даже свои знамена. В воинскую часть приезжали тренеры, обучали казаков рубке шашкой, езде на лошади. Но все равно много традиций сохранилось. На присягу приезжают представители терского казачества, дарят солдатам нагайки и говорят им напутственные слова. Вообще поговорить с ними - очень полезное дело. Они подбодрят. Чувствуешь сразу общность, подкрепленную культурой и историей.

“МАЛО МЕНЯ ПОРОЛИ В ДЕТСТВЕ»

- На самом деле, распорядок и правда ничем не отличается. Только молимся, наверное, чаще остальных и обязательно - перед сном, - говорит 20-летний призывник Александр Шишпанов из Ипатово. - У меня вся семья казаков. Муж моей крестной - атаман Ипатовского казачьего войска. Много родственников-казаков на Дону. Даже дачу под Ростовом, которую наша семья потеряла после Гражданской войны, мы вернули. Каждый год приезжаем туда, держим ее в порядке. С малолетства отец и мать приучали меня к культуре казачества. Помню, как с отцом выезжал на долгие выходы - от недели и больше. Стоял с ним на посту. У него автомат, а рядом я - сам чуть больше автомата.

Военнослужащий Александр Шишпанов Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Казак Шишпанов в буденновской части только две недели. Сейчас он проходит месячный курс молодого бойца, после которого его определят в бригаду. По словам парня, его всю жизнь готовили к армии. Дисциплину привили через нагайку:

- Я даже считаю, что они мне недодали. Жалели.

Выносливость натренировали на многочисленных сборах, терпение - в патрулях и караулах. В один из таких нарядов он и другие казаки охраняли группу археологов.

- Историки выехали под Ставрополь на место, где был долгий бой за Кавказ. Они вели раскопки, а мы их охраняли от неприятностей. Поездка была плодотворной, археологи нашли много вещей тех времен. И самое удивительное - бутылку с письмом, которое написал немецкий солдат. Оно было адресовано женам и детям. В записке автор писал, что такая война им не нужна и что их вели «за справедливостью». Солдат был жестоко разочарован, понял, что ими манипулировали.

Учения бригады Фото: Роман ЛАВРУХИН

Учения бригады Фото: Роман ЛАВРУХИН

Рядовой Шишпанов в беседе признался, что казачество и походы в церковь уберегли его от интернета, где он видит много "аморального". И рассказал, как спас человека после попытки суицида.

- Многие мои друзья, какими бы они ни были веселыми, кажутся обремененными. Когда я их привожу в церковь или в казачество, им становится гораздо легче. И они благодарят меня по сей день. Например, у одного из моих лучших друзей мать - инвалид. Ему приходится ухаживать за ней, вдобавок к этому он работает в двух местах и учится. На таком фоне у него закралась мысль о самоубийстве. Я узнал об этом и решил поговорить, но он не слушал и все отрицал. В итоге он все-таки попробовал покончить с собой, но его спасли врачи. На следующий день я привел к нему в больницу священника. После этого он сказал, что хочет пойти со мной в церковь. Тогда-то он крестился и исповедался. А затем вступил в казачество.

Учения бригады Фото: Роман ЛАВРУХИН

Учения бригады Фото: Роман ЛАВРУХИН

После службы казак хочет вернуться в Ипатово, получить педагогическое образование и звание мастера спорта по рукопашному бою, чтобы серьезно заняться тренерской карьерой.

ПЕРВАЯ ФЛЕЙТА ЧАСТИ

- А офицеры-казаки в части есть? - интересуюсь.

- Конечно, но они постоянно в командировках либо в полях, - отвечает замполит. - Мы завтра отправляем 70 человек в Карабах. У нас офицеры дома не сидят. Ты лучше поговори с нашей Анечкой.

Младший сержант Анна Макарова - звезда буденновской части. Уралочка со ставропольскими корнями, единственная девушка в военном оркестре и что важно - потомственная терская казачка.

Младший сержант Анна Макарова Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

- В Оренбурге, где я родилась, меня как певицу не понимали. Никто не мог осилить мою природу. Приехав на Кавказ, я словно нашла себя. Думала, правда, что в краснодарском музыкальном колледже будет очень тяжело, потому что многие песни идут на балачке. Но дедушка убедил, что это наше, и я продолжила.

В Буденновск Анна поехал вслед за мужем-военным. И почти сразу устроилась на работу в воинскую часть.

- Я была в оркестре, но как гражданский работник. Понимала, что у такой работы нет будущего. И уже выходя из декрета, я решила, что хочу на службу. Танки водить я не умею, стрелять - тоже. Было принято решение, что останусь в оркестре, но как военная. Мешало то, что я не владела ни одним музыкальным инструментом. Тогда дирижер поставил мне задачу - научиться играть на флейте. Справилась за три месяца и встала в строй наравне с мужчинами.

В свободное время младший сержант поет в городском казачьем ансамбле "Здравица". Коллектив нередко приглашают в воинскую часть с концертом. А артисты, вступившие в казачье общество, стали еще и резервистами.

- У нас хорошее городское казачество. Многие представители общества рвутся в бой. И без всякой агитации! Просто зашел разговор об этом, и мужчины решили, что надо встать на учет. Они считают, что защищать Родину - их прямой долг.