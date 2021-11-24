За помощь в продаже сертификата о вакцинации работнице поликлиники в Осетии грозит до 7 лет

За продажу сертификата о вакцинации от COVID-19 грозит уголовная ответственность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Северной Осетии 57-летняя регистратор-диспетчер из поликлиники №1 во Владикавказе обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

По версии следователей, сотрудница медучреждения за вознаграждение обещала поспособствовать в приобретении фиктивного сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19. На женщину заведено соответствующее уголовное дело по части 5 статьи 291.1 УК РФ.

Обещание или предложение посредничества во взяточничестве наказывается штрафом до 3 млн рублей, или равным сумме зарплаты/другого дохода за 3-летний период, или же в размере до 6-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки.

Как установили правоохранители, с 6 по 8 июля 2021 года обвиняемая взяла у пациентки 30 тысяч рублей, находясь в своем рабочем кабинете. Эти деньги диспетчер в качестве взятки обещала передать медицинским работникам поликлиники за внесение данных двух жителей Владикавказа в федеральный регистр вакцинированных и последующую выдачу сертификатов о получении прививки против ковида. По факту проводить процедуру никто не собирался.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования, - комментируют в СКР республики.