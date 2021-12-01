Дефицит лекарств в Ставропольском крае: что есть, а чего действительно нет в аптеках

Жители Ставрополья активно раскупают также ртутные градусники и кроверазжижающие препараты Фото: Олег ЗОЛОТО

Грядет сезонный дефицит лекарств в аптеках - такая информация появилась нелавно в СМИ со ссылкой на Общественную потребительскую инициативу. В своем письме к Росздравнадзору организация сообщила о повышении цен на препараты от гриппа, простуды и коронавируса на 5-10% в связи с их недостаточным количеством в аптеках. Среди регионов с наиболее трудной ситуацией были названы Татарстан, Красноярский край, Волгоградской, Нижегородская и Новосибирская области. «КП-Северный Кавказ» выяснила, есть ли такая проблема в Ставропольском крае.

«ДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ»

Напомним, число зараженных в регионе на начало декабря достигло 113 тысяч человек. Жители Ставрополья боятся, что из-за повышенного спроса на лекарства на фоне снижающихся, но остающихся высокими, темпов заболеваемости COVID-19 может возникнуть новая волна дефицита препаратов от коронавируса, гриппа и ОРВИ. Этот вопрос звучал даже во время прямой линии с губернатором СК Владимиров Владимировым, которая накануне прошла на площадке ЦУР.

- Мы тратим огромные деньги, чтобы обеспечить препаратами людей. Но этот вопрос все равно всплывает, - прокомментировал Владимиров и дал указание исправить ситуацию и наладить поставку лекарств в больницы региона.

В министерстве здравоохранения Ставрополья сообщили, что делают все возможное, чтобы пациенты, которые лечатся от коронавирусной инфекции, были полностью обеспечены бесплатными лекарствами.

- Лечение ковид-пациентов и обеспечение их лекарствами проходит в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ, согласованными с ВОЗ, - пояснили в ведомстве.

В данных рекомендациях отмечено, что COVID-19 на амбулаторном этапе следует лечить именно противовирусными препаратами и коагулянтами. И только если появляются осложнения, строго по назначению врача применяется антибактериальная терапия. Что касается первой группы препаратов, то жалоб на их отсутствие не поступало, уточнили в краевом минздраве.

А ЧТО В АПТЕКАХ?

В крупной фармацевтической сети сезонный дефицит на лекарства от коронавируса и гриппа не подтвердили. По словам провизора, сейчас острого лекарственного дефицита нет.

- Основные проблемы с поставками были в 2020 году, когда просто не справились склады. Сейчас все поступает своевременно, тех медикаментов, которых нет на момент запроса покупателей, мы оперативно заказываем и привозим, - уточнили корреспонденту «КП-Ставрополь» в одной из аптек краевой столицы.

Несмотря на большой спрос лекарственных препаратов от COVID-19, перебоев с поставками нет.

- Например, дексаметазон ампульный, который всегда приходил в количестве 20-30 упаковок, все равно есть. В запасе практически всегда есть по 10 упаковок, но он действительно расходится очень быстро, поэтому может создаваться «эффект дефицита». На момент проверок от министерства здравоохранения Ставрополья все действительно было в наличии. У нас «Арепливир» есть, новый препарат противовирусный, регулярно делаем предзаказ на кроверазжижающие препараты: «Эликвис», «Ксарелто», «Аспирин» - объясняют в аптеке.

С чем действительно могут столкнуться местные покупатели, так это с острой нехваткой ртутных термометров.

- Вот с ртутными термометрами проблема. Сейчас стали поставлять безртутный градусник, там внутри другое вещество. Они, во-первых, безопаснее ртутных, а во-вторых, дешевле. Но спрос на ртутные - очень большой, - отмечает фармацевт.

В аптеках Ставрополя на сегодняшний день почти не осталось ртутных градусников. При этом там, где они еще есть, цена на этот измерительный прибор увеличилась в несколько раз. Но даже существенное подорожание термометров не отпугивает ставропольцев, многие из них, кстати, стараются купить их впрок.

По словам местных фармацевтов, новых поставок ожидать, также не стоит. Еще в марте-апреле 2021 года купить классический ртутный градусник можно было почти в любой аптеке город, причем по вполне доступной цене - около 150 рублей.

Уже летом, по словам аптека, ртутных градусников было сложно купить. В аптеке на тот момент в наличии было около 5 штук, и стоили они уже в полтора раза дороже.

Корреспондент «КП-Ставрополь» позвонил еще в четыре крупные аптеки Ставрополя, чтобы узнать есть ли в наличии ртутные градусники. Нигде их не оказалось. Провизор предложила купить электронный градусник. Их цена начинается от 386 рублей.