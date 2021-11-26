«Закинул ноги на стол»: житель Дагестана жестоко избил двух девушек за сделанное ему замечание

После ударов по лицу ногами девушка лежала на полу без чувств Фото: группы квест-клубов в соцсетях

Молодой человек из Дагестана 16 ноября 2021 года со своими приятелями набросился на двух посетительниц кафе в одном из заведений Ленинского района Астрахани.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе областного МВД, на 26-летнего жителя республики - зачинщика избиения, отделом дознания районной полиции заведено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Он арестован. А что же касается других участников потасовки, их личности только устанавливаются.

Судя по кадрам, которые засняла камера наблюдения в кафе, компания мужчин избила девушек после того, как они сделали замечание одному из молодых людей. Тот, пренебрегая правилами приличия, бесцеремонно закинул ноги на стол. Это и возмутило посетительниц, попросивших занять культурное положение на диване.

Гости из Дагестана в ответ пустили в ход кулаки. Били жестоко - швыряли на пол, наносили удары ногами по лицу и ребрам...

На одном из роликов можно видеть, как мужчина таскает девушку за волосы, на другом - как прицельно бьет кулаком в голову.

- Назначена и проведена медицинская экспертиза для установления степени тяжести полученных потерпевшими телесных повреждений, - добавляют в полиции Астраханской области. - Такое противоправное деяние наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

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