Вымогали гроши и турецкие богатства: соратника Деда Хасана отдали под суд

Роман Кащаев. Фото: УФСБ по Иркутской области

Роману Кащаеву, известному в криминальных кругах как "Рома Краснодарский" или "соратник Деда Хасана", утвердили обвинение. Его будут судить за организацию наркотрафика, вымогательство и получение статуса "вора в законе". Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

У Кащаева были три преступные группы, которые действовали в Георгиевском округе и Кировском районе. Первая по сбыту наркотиков, вторая по вымогательству средств у предпринимателей, третья - по силовой поддержке двух этих объединений. Всего в ОПГ входило более десятка людей. Чтобы легче было контролировать работу этих групп, ими управляли два ставленника Кащаева - Артур Григорянц и Идрис Дотдаев, рассказал корреспонденту "КП-Ставрополь" источник в суде.

Оба участника ОПГ, согласно выводам следствия, были выбраны на руководящие посты неслучайно. Григорянц был ранее судим по статьям "Вымогательство" и "Незаконный оборот наркотиков". А Дотдаев был "смотрящим" по Кировскому району Ставропольского края. Они хотели повышение в криминальной иерархии. Мужчины, по замыслу Кащаева, могли привлечь в группировку подходящих людей - физически крепких, имеющих в криминальной среде статусы "блатной" или "бродяга".

Но всех участников больше всего прельщало получение большого дохода. Из-за этого Григорянц вовлек в банду своего родного брата. А одна из женщин даже предложила своей матери поучаствовать в делах. Но были среди матерые. К примеру, Джонни Айрапетян, ранее судимый за кражи, разбой, мошенничество и самоуправство. Или Юрий Быстров, отбывавший сроки за причинение тяжкого вреда здоровью, угрозу убийством и истязание. Григорянц и Дотдаев объявляли своим подельникам, что они работают на Романа Кащаева.

- Группировка отличается много каким признаками, среди которых - организованность, сплоченность (заработанные деньги уходили в "общак"), вооруженность (у одного из членов ОПГ нашли самодельный огнестрельный пистолет), мобильность. Участники банды передвигались на двух Toyota Camry, BMW Х5 и LEXUS LS 460. На последней машине, кстати, был интересный номер. Буквы на нем формировали аббревиатуру "АУЕ" (запрещенная в России экстремистская организация). Что говорит об идеологии банды, - говорит собеседник "КП-Ставрополь".

Банда в период с 2015 по 2017 год собирала с предпринимателей по 20% их дохода. Оборот наркотиков был организован очень просто. Ставленник Кащаева привозил "товар" из Московской области в Георгиевск, где его встречали мать и дочь. В их задачи входил расфасовка и контроль за сбытом веществ на Ставрополье. Были и частные случаи вымогательства. Члены ОПГ узнавала о долгах людей и с благословения Кащаева вымогала у них эти деньги - без ведома самого заемщика. Суммы, как правило, превышали 100 тысяч рублей.

Таким, например, бизнесмен из станицы Лысогорская. Банде стало известно, что мужчина должен неустановленному гражданину Турции по имени "Невзят" 9 тысяч долларов. Участники группировки встретились с предпринимателем, представившись представителями заемщика, и потребовали от него 16 тысяч долларов. Тот отказался, потому что у него такой суммы, но пообещал, что отдаст средства в рассрочку. Так, сначала он передал 200 тысяч рублей и в течение четырех месяцев - еще 10 тысяч долларов.

Также жертвой ОПГ оказалась жительница Новопавловска, чей муж, отбывая наказание за нарушение ПДД, задолжал зэку 16 тысяч рублей. Члены банды стали преследовать женщину, угрожали избить ее и "подпортить жизнь мужа в колонии". Следствием установлено, как они перекрывали дорогу машине женщины и караулили ее около работы. Но всякий раз она отказывала банде. Отчаявшись, они вдвое уменьшили сумму долга. Это был последний эпизод банды, которая начала таять из-за задержаний.

В 2017 году членов поочередно задержали. Как только об этом стало известно, Роман Кащаев по поддельным документам уехал из страны. Соратника Деда Хасана задержали в Польше в 2019 году по запросу МВД РФ. Через пару лет мужчину доставили в Ставрополь.

Прокуратура Ставропольского края сообщает, что дело передано в суд. Пока "Рома Краснодарский" скрывался от следствия заграницей, участники его банды уже получили свои сроки - от 4 до 15 лет. По данным "КП-Ставрополь", все обвиняемые обжаловали решение Георгиевского районного суда.

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