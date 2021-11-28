В роддоме Железноводска зафиксирован первый случай COVID-19 у новорожденного

Сейчас мать и малыш находятся в инфекционном отделении Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городской больнице Железноводска зафиксировали случай заболевания COVID-19 у младенца. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Там же и отметили, что болезнь передалась от заболевшей во время беременности матери ребенку в утробе.

Сейчас мать и малыш находятся в инфекционном отделении. Глава Железноводска после этого случая еще раз обратился к жителям курорта с просьбой вакцинироваться. Евгений Моисеев подчеркнул, что на сегодняшний день

во всех медицинских учреждениях Железноводска размещена информация о необходимости вакцинации будущих мам.

— Если у нас есть возможность обезопасить себя и других от этого вируса, эту возможность надо использовать обязательно, — обратился он к гостям и жителям ставропольского курорта.

Тем временем в городском отделе ЗАГСа зарегистрирована 500-сотая, с начала года, запись о рождении ребенка.

Так, Екатерина, из населенного пункта Винсады стала мамой во второй раз. Кстати, удивительный факт отметили в Железноводской больнице: среди новорожденных за последнее время отмечается в основном рождаемость мальчиков.