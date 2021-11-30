Турпоток растет: чем привлекает Карачаево-Черкесия отдыхающих

Архыз. Фото: Мурат Хутов.

Карачаево-Черкесия не первый год прочно удерживает позиции одного из самых популярных, а с недавних пор еще и модных, мест отдыха россиян и гостей из-за рубежа. Уже в середине осени номерной фонд на горнолыжных курортах был забронирован на новогодние каникулы на 95%.

Впрочем, в Архыз, страну прекрасных ярко-голубых озер, сердце гор Домбай и знаменитый Тебердинский нацпарк народ стремится попасть в любое время года - подышать хрустально-чистым воздухом, насладиться волшебными пейзажами (водопады, бурные горные реки, густые леса, заснеженные вершины), покататься на лошадях, познакомиться с богатейшей местной флорой и фауной, отдохнуть в тишине, вдали от шума, пыли и суеты мегаполисов. Осенью, к примеру, здесь много любителей «тихой охоты», а зимой - просто раздолье для тех, кто предпочитает активный досуг и развлечения, бодрящие прогулки и настоящий экстрим.

Тебердинский нацпарк. Фото: Милада Боюнсузова.

Туризм для Карачаево-Черкесии - важнейший катализатор роста экономики. За первые шесть месяцев 2021 года курорты республики посетили около 1 млн отдыхающих, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Объем туристского потока ежегодно демонстрирует устойчивый рост, в среднем на 15%, - говорят в минтуризма КЧР. - В 2018 году у нас побывали 1,3 млн человек, на 13% больше, чем в 2017 году, в 2019 году - еще на 11% больше, 1,5 млн, в 2020-м - туристский поток вырос на 17% (1,51 млн), и это с учетом того, что весной и в начале лета прошлого года по известным причинам деятельность курорта была приостановлена.

Хорошие тенденции сохраняются и в этом году - за 10 месяцев текущего года республику уже посетили свыше 1 млн 500 тысяч туристов. Ожидается, что по итогам года этот показатель достигнет 1 млн 700 тыс. человек. А в 2022 году, по прогнозу аналитиков, республику посетят 1 млн 900 тыс. туристов.

В региональном минтуризма уверены: в нынешних условиях туркластеры являются продуктивным механизмом по развитию не только внутреннего туризма, но и производственных и инфраструктурных мощностей региона.

- Карачаево-Черкесия обладает высоким потенциалом развития туризма, что обусловлено количеством и разнообразием природных, рекреационных и культурно-исторических ресурсов, - говорит министр Расул Текеев. - Благодаря рациональному подходу регионального руководства к их использованию в республике, помимо популярного горнолыжного и спортивно-экстремального, сегодня активно развиваются лечебно-оздоровительный, деловой, экологический, паломнический и культурно-познавательный туризм.

Особое внимание, как он отметил, уделяется развитию специализированного туризма, ведь КЧР обладает богатой историей, и закономерно этнографический туризм имеет огромный потенциал развития.

ВАЖНО!

Инвестиционный проект «Развитие туристско-рекреационного комплекса «Домбай» одобрен Правительственной комиссией РФ по региональному развитию.

Домбай. Фото: Мурат Хутов.

По проекту за счет инфраструктурного кредита планируется построить 1,18 км новых горнолыжных трасс, реконструировать существующие с расширением с 20 до 60 метров, общей протяженностью 16,2 км. Предусмотрено также строительство на склоне горы Мусса-Ачитара подпорных стен, противолавинных сооружений, устройство ограждений и защиты склонов от эрозии.

Кроме того, инвестор построит скоростную канатную дорогу гондольного типа протяженностью 2,16 км, жилой дом и места общественного питания.

- В результате реализации проекта будет создано около 3500 рабочих мест, как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации, а также в смежных отраслях. После завершения строительства объектов, прогнозируемый прирост туристического потока составит порядка 400 000 человек. Туристическая отрасль является одной из важнейших для экономики Карачаево-Черкесии, и реализация указанного проекта будет способствовать значительному увеличению турпотока и даст новый импульс развитию курорта Домбай, - написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем официальном аккаунте в Instagram.

БУДЬ В КУРСЕ

Заселяться в гостиницы и отели на курортах КЧР с 1 ноября можно только при предъявлении QR-кодов о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо на основании справки о наличии медотвода от вакцинации. Данное правило не распространяется на лиц, не достигших 18 лет. Такое же правило действует и для посещения заведений общепита, а также массовых спортивных, культурных и физкультурных мероприятий, проходящих в помещениях.

Кроме того, усилен контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции в общественных местах. Дополнительные ограничительные мероприятия вводятся в целях снижения темпов распространения новой коронавирусной инфекции и стабилизации эпидемической ситуации в регионе. Курорты тщательно проверяют, особенно в преддверии нового зимнего сезона