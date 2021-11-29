Умер Руслан Комаев, конструктор более 500 космических аппаратов из Северной Осетии

Руслан Владимирович Комаев. Фото: пресс-служба главы РСО-Алания

29 ноября 2021 года умер Руслан Комаев - конструктор космических летательных аппаратов из Северной Осетии, первый заместитель гендиректора предприятия российской ракетно-космической промышленности - Научно-производственного объединения имени Лавочкина. Он полгода не дожил до 75-летнего юбилея.

Руслан Владимирович Комаев родился 20 июня 1947 года в селе Ногир Северной Осетии. После окончания школы с отличием поступил на металлургический факультет во Владикавказе, но через несколько лет перевелся в Московский авиационный институт на факультет космических летательных аппаратов, откуда по распределению в 1974 году и попал в НПО им. Лавочкина, которому он отдал 45 лет своей жизни. Комаев начинал как мастер, а в итоге стал замгендиректора.

Под руководством Руслана Комаева были изготовлены и испытаны около полутысячи космических аппаратов, из них запущены - 205, например, советские автоматические межпланетные станции Венера-12/13/14/15/16, запущенные по программе исследования одноименной планеты; международная астрофизическая обсерватория Гранат; советская АМС Фобос-1/2 для исследования Марса и его спутника Фобоса; спутники Прогноз-11/12 для изучения солнечной активности и проведения астрофизических исследований; российская АМС для исследования красной планеты Марс-96.

Создание легендарного космического корабля многоразового использования «Буран» также не обошлось без участия Комаева.

Среди его заслуг можно также отметить помощь в создании «Фрегата» - универсального разгонного блока для выведения космических аппаратов на различные орбиты, использование которых принесло нашей стране сотни миллионов долларов, а также космического телескопа «Спектр-Р», попавшего в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой радиотелескоп.

Благодаря Комаеву удалось восстановить целый ряд аппаратов, относящихся к истории советской космонавтики (Луна-24, Луноход-2 и 3, Венера-7 и 13, тот самый Гранат и другие).

Верен любимой сфере Руслан Владимирович оставался до последнего - он возглавлял выставки советской космической техники по всему миру; руководил созданием экспозиции НПО им. Лавочкина на ВДНХ; за свои деньги построил действующий макет Марсохода, полноразмерные макеты кораблей Восток-1 и Союз, аппаратов, имеющих отношение к американской программе «Аполлон».

Не забывал Комаев и о родной Осетии. В начале 2020 года он открыл во Владикавказе планетарий (в здании 70-х годов XIX века находилась шиитская мечеть, в советские годы ее переделали в планетарий, а в 1992 году он закрылся и памятник культуры и архитектуры пришел в упадок), а также уникальную Школу космонавтики, рассчитанную на обучение примерно 300 детей.

- Это знаменательное событие состоялось благодаря целеустремленности Руслана Владимировича, который ради своей идеи оставил работу в Москве. Мы посчитали нужным присвоить его имя школе, - говорил на церемонии открытия учреждения тогдашний глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

29 ноября 2021 года стало известно, что Руслан Владимирович Комаев скончался.