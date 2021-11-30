«ЮгАгро 2021»: лучшие разработки в области минерального питания и новинки агротехнологий

Фото: компания «ФосАгро-Регион»

Более 18 000 посетителей приняла крупнейшая сельскохозяйственная выставка России «ЮгАгро 2021», которая проходила с 23 по 26 ноября в Краснодаре. В ней участвовало свыше 640 компаний из 25 стран мира. В экспозиции выставки было представлено четыре раздела, которые объединили всю цепочку растениеводческого производства: от подготовки почвы до переработки и финальной упаковки продукта. Компании-производители из Италии, Германии и Турции были объединены в составе национальных павильонов.

Одной из самых масштабных стала экспозиция «Агрохимия и семена». 200 ведущих производителей и поставщиков представили посетителям и свои новейшие разработки, и уже зарекомендовавшие себя средства - новинки селекции самых популярных сельскохозяйственных культур, огромный ассортимент удобрений, химические и биологические средства защиты растений, многое другое.

В рамках выставки прошло множество мероприятий деловой направленности. Среди них пленарная сессия, круглые столы, многочисленные конференции, семинары и мастер-классы. На них выступило более 80 спикеров, включая представителей государственных органов, руководителей крупнейших отраслевых союзов и предприятий. В повестку были включены самые важные темы, которые волнуют производителей сегодня – изменения в законодательстве, инновации, экспорт и рост производства.

Одним из центральных мероприятий стало пленарное заседание на тему «Дело техники: роль технологий в повышении доходности отраслей АПК». Спикеры и участники обсудили влияние упрощения технологий на урожайность и качество зерновых и рост экспорта, вопросы применения качественных средств защиты растений, роль менеджмента в увеличении доходности предприятия и др. На заседании выступили заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, генеральный директор Института Конъюнктуры Аграрного Рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько и другие эксперты.

Большой интерес вызвала и конференция с обсуждением современных трендов систем минеральных удобрений в условиях глобального изменения климата, организованная компанией «ФосАгро-Регион» 23 ноября для аграриев – участников и гостей «ЮгАгро».

Урожай будет при любой погоде

«ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро») – это крупнейшая в России сеть дистрибуции минеральных удобрений. Работая в более 70 регионах страны на протяжении 20 лет, компания консолидирует знания о всех типах почв и специфике сельхозпроизводства в каждом из регионов, где применяются минеральные удобрения ведущего российского производителя фосфорсодержащих удобрений ФосАгро.

В работе конференции приняли участие компании «ФосАгро-Кубань», «ФосАгро-Ставрополь» и «ФосАгро-Ростов», которые обеспечивают поставки минеральных удобрений в главные аграрные регионы на юге России. В южном аграрном треугольнике работают 12 современных центров дистрибуции, они обслуживают более 4 тысяч сельхозпроизводителей.

Фото: компания «ФосАгро-Регион»

Данные об эффективных агроприемах в условиях изменения климата в настоящее время востребованы сельхозпроизводителями всей страны, особенно в «житнице страны», на юге, где неблагоприятные погодные условия случаются все чаще.

— Многолетняя практика показывает, что независимо от погоды минеральные удобрения, при их грамотном применении, помогают получать стабильные урожаи, — сообщил директор «ФосАгро-Кубань» Павел Чехлань. – Мы рады познакомить сельхозпроизводителей со своими наработками в этой сфере.

Ежегодно специалисты «ФосАгро-Регион» проводят множество опытов по оценке эффективности минеральных удобрений ФосАгро в разных природно-климатических условиях. Такая работа активно ведется и в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. В ней принимают участие независимые эксперты: ученые аграрных университетов и специалисты региональных центров агрохимической службы.

– Данные, которые мы получаем в результате опытов, могут быть в основе выработки стратегии управления урожайностью на каждом конкретном поле, – рассказал директор «ФосАгро-Ставрополь» Андрей Тихонов. - На «ЮгАгро» мы видим много наших постоянных клиентов – это сельхозпредприятия, которые традиционно считаются лучшими в регионе, они активно осваивают новые технологии и за счет этого добиваются успеха.

- Такие выставки привлекают большое количество аграриев для обмена успешным опытом. Это позволяет объединить усилия в преодолении глобальных вызовов, таких как изменение климата, которые уже проявляются и в Ростовской области, - рассказал директор «ФосАгро-Дон» Роман Калашников. – Применение новых эффективных агроприёмов в таких условиях позволяет не только получать стабильные урожаи, но и оптимизировать затраты на внесение удобрений и за счет этого увеличивать прибыль.

Одним из таких приемов в условиях засушливого климата, по данным экспертов, является применение жидких комплексных удобрений ФосАгро. Например, в агрофирме «Волготрансгаз-Ейск» Краснодарского края в этом году на озимой пшенице прибавка урожайности от использования ЖКУ составила около 8%, что в денежном выражении составляет более 7,6 тыс. рублей с гектара. В ЗАО «Нива» Ростовской области в 2021 году так же получили гарантированную прибавку на озимой пшенице при использовании ЖКУ производства компании «ФосАгро» более 6 ц/га, что позволило получить дополнительную прибыль 5,5 тыс. рублей на одном гектаре.

- Экономическая составляющая использования различных удобрений – очень важная для нас тема, поэтому нам было интересно послушать экспертов от компании «ФосАгро», - рассказал представитель КФХ из Краснодарского края Ренат Ильясов. - Мы давно интересуемся жидкими удобрениями. Это перспективное решение при засухе. Сейчас мы плотно изучаем преимущества ЖКУ ФосАгро. Очень радует, что компания дает такую возможность и знакомит нас с результатами их применения в других сельхозпредприятиях, а эксперты отвечают на все вопросы.

- Нам, как и всем, важны показатели урожайности, поэтому мы сейчас изучаем возможность перехода на ЖКУ, - пояснил главный агроном «Оргтехника-ВР» Егорлыкского района Николай Буин. - В сложных погодных условиях, которые в нашем районе не редкость, применение качественных минеральных удобрений – единственный вариант получить хороший урожай. Гранулированные удобрения компании «ФосАгро» мы используем уже давно, но назрела необходимость в выработке новых решений.

- В прошлом году мы понесли существенные потери из-за засухи, поэтому оптимизация минерального питания очень важна для нас, - сказал глава КФХ из Петровского района Леонид Черниговский. - С "ФосАгро-Ставрополь" мы работаем уже много лет. Нашли полное взаимопонимание с ее руководством и сотрудниками. Кроме того, здесь удобная логистика. Мы приобретаем удобрения в центре дистрибуции в Светлограде. Под озимые внесли удобрения в полном объеме и сейчас закупаем на весну.

- Применение удобрений должно быть сбалансированным. На практике так бывает не всегда. Например, в условиях Краснодарского края азотные удобрения аграрии вносят в землю предостаточно, а вот с фосфорными удобрениями ситуация непростая, не все хозяйства уделяют этому достаточно внимания, - рассказал директор ФГБУ центра агрохимической службы ЦАС «Краснодарский», профессор, доктор сельскохозяйственных наук Олег Подколзин. - Поэтому в случае любых погодных изменений, засухи регион сильно проседает в урожайности, валовые сборы зерна сокращаются. Сбалансированное применение удобрений повышает устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям – в этом ключ к получению стабильных урожаев.

Здоровье почв под контролем

Важное значение для успешного развития сельскохозяйственного производства имеет и здоровье почв. Аспекты обработки земли эксперты обсудили на конференции «Технологии получения высоких и стабильных урожаев на Кубани» 24 ноября. Участникам семинара был представлен новый проект «Здоровье почвы», в рамках которого специалисты занимаются изучением и восстановлением почвенного плодородия.

Таким образом, применение удобрений нужно не только для получения полноценных урожаев, но и для сохранения плодородия почв. Вот почему аграриям важно следовать рекомендациям ученых и соблюдать дозировки внесения. Качество самих удобрений также играет важную роль. Минеральные удобрения ФосАгро являются экологически эффективными и в сентябре 2021 года первыми прошли сертификацию на соответствие российскому национальному стандарту ГОСТ Р 58658-2019. Он содержит самые жесткие в мире ограничения на содержание тяжелых металлов и мышьяка. Получение сертификата позволит компании «ФосАгро», маркировать свою продукцию «зеленым» брендом.

Другими темами для обсуждения стали проведение качественного агрохимического анализа почв – это один из главных инструментов гарантированного получения урожая. Такая услуга в настоящее время становится доступной для клиентов «ФосАгро-Регион» во многих регионах страны, включая юг России.

Значимым событием на выставке стало подписание меморандума о сотрудничестве в сфере повышения почвенного плодородия между «ФосАгро-Регион» и компанией «Агроплем». Это независимая комплексная ахрохимическая лаборатория, выполняющая практически все анализы почв, водных ресурсов и удобрений, считается в России самой быстропоточной.

- В последние годы в России активно развивается спутниковый мониторинг посевов. Однако, как показывает практика, он позволяет видеть лишь один из фрагментов картины поля. Критически важна информация с земли, а именно – анализ ключевых агрохимических показателей почвы. Сочетая данные спутника и агрохиманализа мы можем формировать рекомендации по минеральному питанию, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, – отметил гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. – Мы уже успешно реализовали пилотный проект по оценке эффективности применения минеральных удобрений на основе спутниковых данных. Партнерство с компанией «Агроплем» – профессионалами в области анализа почв и оценки почвенного плодородия – позволит нам актуализировать нашу базу знаний, предложить российским сельхозтоваропроизводителям решения совершенно нового уровня и помочь российскому АПК сделать новый шаг на пути трансформации к устойчивому сельхозбизнесу.

- Сотрудничество между «ФосАгро-Регион» и коммерческой почвенной лабораторией «Агроплем» позволит обеспечить комплексным агрохимсервисом и вооружить аграриев современными инструментами для оптимизации системы минерального питания растений, повышения урожайности и качества продукции. Взаимодействие будет базироваться на скорости получения точных результатов с внедрением элементов цифровизации. Это поможет в оперативном принятии решений и работе по интенсификации и увеличению экономической эффективности с/х производства, - рассказал генеральный директор АО «Агроплем» Кирилл Косодуров.

Вопросы сохранения плодородия почв вызвали живую дискуссию среди участников конференции. По итогам конференции многие аграрии изъявили желание подключиться к проектам по исследованию свойств почвы.