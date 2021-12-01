Деньги для террористов: кто и зачем пополняет казну ИГ*

Террористы собирают деньги в онлайн-играх. Фото: pixabay.com

Борьба с финансированием терроризма ведется по всему миру. Но, несмотря на активное противостояние силовых структур, запрещенные террористические организации находят все новые способы добыть деньги. «Комсомолка» разбиралась, как террористам удается втайне накапливать миллионы рублей, какое наказание грозит их пособникам и как не попасться на крючок запрещенной организации.

Сети террористических организаций распространены по всему миру. Для поддержания их жизнеспособности боевикам необходимо серьезное финансирование. И если еще лет 10 - 15 назад экстремисты «зарабатывали» в основном откровенно криминальным способом (наркоторговля, похищение людей с целью выкупа, шантаж, вымогательство, рэкет), то сегодня запрещенные организации используют новые источники финансирования, в числе которых легальный бизнес, краудфандинг, кибервалюта и иные способы обогащения.

Деньги из Сети

Новым, самым распространенным и удобным с точки зрения анонимности каналом финансирования терроризма, стало использование краудфандинга (народное, коллективное финансирование какого-либо проекта, как правило, через интернет. - Ред.).

Краудфандинг используют, когда речь идет о запуске стартапа. Этот метод массового сбора средств отлично подходит для благотворительных, образовательных, экологических проектов и других интернет-площадок. Надо ли говорить, что истинная цель кампании по сбору средств может быть скрыта? Этим и пользуются террористические организации. Для осуществления переводов используются различные современные системы платежей - электронные кошельки, платежные терминалы, мобильные платежи и так далее.

Эксперты в области IT отмечают, что краудфандинг для осуществления нелегальных платежей производится тем же способом, что и для обычных проектов. Пользователям сообщается информация о сборе средств, публикуются данные кошельков или расчетный счет, и целевая аудитория конвертируется в жертвователей. Выводятся средства через различные каналы, отследить которые весьма непросто.

Простой пример - многоуровневый форум, где ведется обсуждение той или иной религиозной темы. Авторизованным (а значит, более заинтересованным в теме) пользователям доступны сообщения, которые скрыты не только от глаз случайных пользователей, но и от поисковых систем. На страницах таких форумов запросто можно встретить сообщения о сборе денег. При этом сбор может происходить в простом на первый взгляд интернет-магазине, ассортимент которого представлен обычными товарами, но по завышенной стоимости. Наценка может быть переведена в криптовалюту, отследить которую почти нереально.

Террористы зарабатывают на геймерах

По мере изменения технологий продолжают развиваться и способы финансирования террористических организаций. Так, службами безопасности выявлен еще один новый способ сбора средств на нужды запрещенных международных организаций - оборот внутриигровой валюты. Проще говоря, террористы собирают деньги с продажи донатов в онлайн-играх.

Донаты популярны в соцсетях, на них зарабатывают стримеры и ютуб-блоггеры. Но начиналось все именно с онлайн-игр. Сама игра остается бесплатной, однако у игрока есть возможность стать круче других. В качестве донатов может выступать продвинутая броня или усовершенствованное мощное оружие. И если игрок не готов ждать месяц, а то и больше, пока его персонаж достигнет нужного уровня, покупается донат. При этом его цена может достигать сотен тысяч рублей! Чтобы купить донат, игрок меняет реальные деньги на внутриигровую валюту, которой можно расплачиваться в игре.

О новом способе финансирования терроризма на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.

- Это такая система, «внутриигровая валюта» называется. В интернете играют в стрелялки, условно говоря, и вместо расчетов за оружие идет оплата террористам, - заявил Чиханчин. Глава Росфинмониторинга отметил также, что в последнее время в России пресечена финансовая деятельность более 15 000 террористов. Порядка 850 из них были гражданами иностранных государств.

Подайте на «джихад»

По оценкам экспертов, самой финансово обеспеченной международной террористической организацией на сегодняшний день является ИГИЛ*. Ее бюджет оценивается в два миллиарда долларов. Часть этих средств получена от жертвователей. Сбор денег для ИГ* часто ведется под прикрытием благотворительности.

Фото: pixabay.com

Как отмечают эксперты, большое количество организаций, позиционирующих себя как правозащитные или экологические, на самом деле занимаются совсем другим. Эта тенденция наблюдается во всем мире. В своих целях террористы используют и религиозные благотворительные организации, в первую очередь мусульманской направленности, так как ислам поощряет благотворительность. Так, например, закят - обязательное ежегодное пожертвование на благотворительные и религиозные цели. Есть еще и садака - добровольный вид пожертвований. Собранные таким образом деньги идут на помощь неимущим, людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, строительство мечетей, религиозное обучение и так далее.

Сбором пожертвований занимаются благотворительные организации и специально созданные фонды. Они же и распределяют в дальнейшем. Как показывает практика, часть средств может идти на поддержание террористических ячеек. В некоторых случаях благотворители даже не предполагают, на что идут их деньги, - невольным пособником террористов может стать абсолютно любой законопослушный гражданин России. Достаточно просто перечислить деньги на счет нечистого на руку фонда.

С 2019 года в Ставропольском крае выявлено 17 фактов финансирования преступлений террористической направленности.

Вот пример из реальной жизни. В октябре 2019 года Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом России и Федеральной службой финансового мониторинга пресечена на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Тюменской области деятельность группы граждан, которые, используя интернет и мессенджер «Телеграм», организовали финансирование деятельности запрещенных на территории нашей страны международных террористических организаций «Имарат Кавказ»* и «ИГ»*.

Под видом благотворительности им удалось собрать около шести миллионов рублей. Деньги были отправлены за рубеж и использованы для совершения преступлений террористической направленности в Сирии. В организацию входили более 100 сторонников идеи установления «Всемирного Халифата» (Единого исламского мирового правительства. - Ред.). По данным ФСБ России, среди этих ста человек есть участники вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов в 2005 году в Нальчике, когда погибли 35 полицейских и 15 мирных жителей, более 200 пострадали.

«Центр» распределения финансов располагался в КБР. Куратор финансовой ячейки систематически предоставлял отчет о деятельности за рубеж.

Силовиками были задержаны два человека. Во время обысков в жилых помещениях были найдены 10 мобильных телефонов с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, более шести тысяч долларов США, отчетная финансовая документация о переводах средств, а также литература, внесенная в федеральный список экстремистских материалов.

Немногим ранее, в марте 2019 года, была задержана жительница Ставрополья 1991 года рождения, которая также спонсировала террористов. Женщина состояла в одной из закрытых групп в Telegram и систематически переводила деньги со своей банковской карты на нужды членов ИГ*. К слову, сторонники именно этой организации занимались подготовкой большей части преступлений террористической направленности на территории Ставрополья.

За спонсорство - срок

Не так давно в России ужесточили наказание за финансирование терроризма, и теперь за это преступление предусмотрен срок с огромным штрафом, либо даже пожизненное лишение свободы.

Надо понимать, что под статью о финансировании терроризма можно попасть, отправив всего одну копейку на счет запрещенной организации. А срок, назначенный по статье о финансировании терроризма, вполне реальный и не малый.

Так, согласно ч.1 ст. 282.3 УК РФ, предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

Суд может избрать в качестве наказания штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет. Виновного могут «трудоустроить» на принудительные работы на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года. А может быть и иначе и суд лишит подсудимого свободы на срок от трех до восьми лет.

Вторая часть данной статьи УК РФ относится к тем же деяниям, но совершенным лицом с использованием своего служебного положения. По этой статье предусмотрены такие же штрафы и принудительные работы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. Суд вправе также ограничить свободу осужденному на срок от одного года до двух лет, либо лишить свободы на срок от пяти до десяти лет.

ВАЖНО!

За сокрытие терроризма и содействие террористической деятельности предусмотрено не менее суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

- Умышленное содействие совершению преступления - советами, указаниями, предоставлением средств, орудий или информации, либо устранением препятствий к его совершению, а также сокрытие (или обещание скрыть) преступника или улики, подпадает под действие ст. 205.1 УК РФ («содействие террористической деятельности»), - пояснили «Комсомольской правде» в АТК Ставрополья. - При этом, если человек попал в такую ситуацию под давлением или случайно, сделал ошибку, но тут же осознал это, раскаялся и никаких других преступлений за ним не числится, он может избежать уголовной ответственности. Ему надо сразу сообщить о случившемся представителям органов власти и помочь предотвратить преступление, совершению которого содействовал.

Стоит отметить, что, помимо штрафов до полумиллиона рублей, четыре части статьи 205.1 УК РФ предусматривают лишение свободы на разные сроки, в том числе - пожизненно.

Южный окружной военный суд признал виновным в финансировании запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» ранее осужденного за теракт в Пятигорске в 2010 году.

- По данным следствия, он, находясь на территории Ставропольского края, с мая 2016 года по март 2017 года осуществил отправку денежных средств, предназначенных для членов террористической организации. При этом фигурант был достоверно осведомлен об участии этих граждан на территории Сирийской Арабской Республики в деятельности запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Уже осужденного за теракт в Пятигорске ставропольца признали виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («финансирование терроризма»), с учетом имеющегося наказания суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Как не попасться на крючок террористов?

Что нужно знать, чтобы не стать невольным спонсором кровавых действий преступных организаций?

В первую очередь нужно убедиться в прозрачности некоммерческой организации (НКО), осуществляющей сбор средств. Выяснить, существует ли такая организация в реальности.

Перечень зарегистрированных организаций есть на сайтах Федеральной налоговой службы и Минюста России. Если средства собирают на личные банковские карты представителей НКО, то нужно проверить, является ли владелец карты учредителем или руководителем организации. Данные имеются в Едином госреестре юридических лиц (ЕГЮРЛ).

Если на одну и ту же карту собираются средства под разными предлогами - нужно задуматься. Проявить особую бдительность нужно и тогда, когда банковские реквизиты размещаются под эгидой разных фондов.

Стоит также проверить, не числится ли лицо, для которого собираются средства в перечне причастных к террористической деятельности. Список размещен на сайте службы по финмониторингу.

Помните, что безопаснее всего переводить пожертвования на банковские счета организаций, указанные на их официальных сайтах или официальных страницах в социальных сетях.

Сигналы о сомнительных переводах получает Росфинмониторинг и, если подозрения в финансировании терроризма подтверждаются, счет блокируют. Подозреваемых в содействии терроризму и финансировании террористических организаций вносят в перечень причастных к экстремистской деятельности. Счет может быть заморожен на время проверки, цель которой выяснить, на что были потрачены деньги. Из «черного» списка исключают тогда, когда будут сняты все подозрения.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться в экстренных случаях:

(8652) 30-64-03 - Аппарат антитеррористической комиссии Ставропольского края.

(8652) 94-04-40 - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю.

(8652) 30-44-44; 30-44-43 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю.

102/112 - Единый экстренный канал помощи (для операторов мобильной связи).

*«Исламское государство» (ИГ); «Имарат Кавказ» — террористические организации, запрещенные в России.