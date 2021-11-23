Строитель из Махачкалы совершил молитву на башенном кране на высоте 25-этажного дома

Рабочий спокойно опускался на колени и быстро поднимался, показывая всем, что акрофобии (боязнь высоты) у него точно нет Фото: СОЦСЕТИ

В Дагестане - в городе Махачкале, очевидцы сняли на видео, как мужчина, исповедующий ислам, опасно совершает обязательное для мусульман поклонение, не спускаясь во время рабочего дня с башенного крана.

В завершение дня рабочий проводит намаз прямо на решетке стрелы. Далеко внизу под его ногами - двадцатый этаж еще только строящегося дома. Можно предположить, что сам строитель находился в этот момент на высоте 25-го этажа. От увиденного дух захватывает, - так комментируют ролик в социальных сетях жители Дагестана.

- Сегодня совершение намаза стало показухой, в то время как это является обязанностью любого мусульманина, - считает один из жителей республики.

- Кто пишет «показуха», тот просто на кран не залезал. Там столько сил надо, чтобы спуститься и подняться, что легче прям там намаз сделать, - возражает другой пользователь из Дагестана.

Обратим внимание, что в социальных сетях стали часто появляться фото и видео, на которых мусульманин совершает молитву в общественных местах - на уличной парковке, в метро, остановочных пунктах и так далее. Мнение жителей Дагестана и других республик Северного Кавказа на этот счет разделяется.

Кто-то убежден, что пропускать даже один из пяти обязательных религиозных ритуалов ни в коем случае нельзя, где бы не находился. Другие считают, что молиться надо в мечете, а не в публичном пространстве, привлекая внимание прохожих.