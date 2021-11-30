"Второе рождение": мать 6 детей из Дагестана поставили на ноги с 90% поражением легких

Пациентка не была привита, отметили в больнице Фото: Иван МАКЕЕВ

- Второе рождение, - рассказывают в Кизлярской Центральной городской больнице про выздоровление одной из пациенток.

В Дагестане 40-летняя Жарадат Магомедова поступила к врачам в "красную зону" 16 октября 2021 года. Ее поместили в отделение неврологии, перепрофилированное под инфекционное для лечения больных коронавирусом. Результат КТ оказался ужасающим - 90% (!) поражения легких.

Через 6 дней из-за отсутствия положительной динамики женщину перевели в реанимацию. Две недели Жарадат находилась на кислородной поддерджке. Медики волновались, сумеет ли она победить коварную болезнь.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" представители больницы, боролись за жизнь жительницы Кизлярского района (село Косякино) в общей сложности 1,5 месяца. Теперь же, по словам заведующей терапии Айшат Алибековой, женщине ничего не угрожает. Скажем больше - ее выпишут уже завтра, 1 декабря.

Фото: пресс-служба Кизлярской Центральной городской больницы

- Дома нашу пациентку ждут 6 детей, - отмечают в медучреждении. - Это наша еще одна большая победа над страшным вирусом.

Медики обратили внимание, что Магомедова не была привита против COVID-19. А будь она вакцинирована, по их убеждению, таких серьезных последствий болезни можно было бы избежать.

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