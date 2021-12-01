Боевик банды Басаева получил четверть века тюрьмы за нападение на Новолакский район Дагестана

Бандита Умаханова осудили за участие в банде, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Боевик банды Басаева и Хаттаба, участник нападения на Новолакский район Дагестана в 1999 году Шамиль Умаханов получил четверть века тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Так, Южный окружной военный суд вынес приговор против боевика.

Теперь ему придется провести 25 лет в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Злоумышленник в сентябре 1999 года в составе вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба численностью около двух тысяч человек, с территории Чечни совершил нападение на жителей и организации Новолакского района Дагестана для вооруженного захвата власти.

Кроме этого, Умаханов 5 сентября 1999 года принял активное участие в обстреле здания Новолакского РОВД МВД России по Дагестану, в котором в это время несли службу более 20 работников милиции. Тогда в результате нападения банды Басаева и Хаттаба в Новолакском районе были захвачены селения Шушия, Ахар, Амиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское.

По данным следствия, имелись убитые и раненные, захваченные в заложники работники милиции и гражданские лица. Кроме многочисленных жертв, тогда был нанесен значительный ущерб экономике республики.

А 7 августа 1999 года отряды исламистов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись из Чечни на территорию Дагестана - в Цумадинский, Ботлихский, а затем Новолакский районы республики. И только в середине сентября их удалось выбить.

Эти события считают началом масштабной контртеррористической операции, получавшей название Второй чеченской войны. Напомним, Вторая чеченская война началась 30 сентября 1999 года (дата ввода российских войск в Чечню).

Боевые действия и теракты сопровождались большими людскими жертвами среди военнослужащих федеральной группировки войск, активистов чеченских вооружённых формирований и мирных жителей республики.