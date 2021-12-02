Где лучше обслуживать автомобиль?

Фото: ДЦ "СтрелаАвто".

Автомобиль - давно уже не роскошь, но этот непременный атрибут нашей повседневности, увы, требует больших затрат все то время, что вы им пользуетесь. А можно ли сэкономить и на чем? Этим вопросом задаются многие автовладельцы. С ним мы обратились в компанию «СтрелаАвто» в Минводах, дилерский центр ŠKODA.

В том, что обслуживание у официального дилера гарантирует качество, мало кто сомневается. Вопрос в другом - а нельзя ли то же качество получить за меньшие деньги?

У специалистов, работающих в центрах ŠKODA, огромный опыт работы с автомобилями этого бренда. Работники (что очень важно, узкоспециализированные) постоянно повышают квалификацию, проходят обучение, тренинги. А если вдруг проблема с автомобилем окажется сверхсложной, у официального дилера всегда есть возможность обратиться за помощью на самый высокий уровень.

О том, какое качество сервиса и обслуживания обязаны обеспечивать своим клиентам официальные дилеры, можно судить по тому, какие требования предъявляет к своим дилерам концерн Volkswagen. Это огромный список правил, учитывающий массу самых разных нюансов. К примеру, там четко прописано, как быстро обязаны реагировать на звонки клиентов, какая мебель должна быть в офисе, сколько необходимо иметь подъемников на сервисе и т. д.

Фото: ДЦ "СтрелаАвто".

- Любой официальный дилер ŠKODA обязан иметь всякие съемники, крюки, насадки, пальцы, подъемники, установочные шаблоны, адаптеры, тестеры, глубиномеры, переходники, эндоскопы и диагностические стенды, - говорят в «СтрелаАвто». - Это тоже четко прописано в особом перечне, одобренном маркой ŠKODA и концерном Volkswagen. В списке указаны конкретные артикульные номера, что и в каком количестве надо закупать.

Кроме того, у дилеров есть парк подменных автомобилей. Для посетителей сервисных центров есть «горячая линия», позвонив на которую владелец гарантийной машины может вызвать сервисмобиль или эвакуатор.

КСТАТИ

Несколько месяцев в году (летом и зимой обычно) дилеры ŠKODA при поддержке чешской марки предоставляют скидки на ремонт и обслуживание автомобилей в возрасте от 4 лет и старше, выгода клиента - до 30%. В списке работ - проведение ТО, замена узлов тормозной системы и ГРМ, а также элементов подвески и рулевого управления.

Для тех автовладельцев, которые всегда обслуживаются у дилеров, действует специальная программа постгарантийной поддержки. И чем дольше у вас машина, тем большую выгоду вы можете получить.

- В благодарность за вашу лояльность вам могут оплатить большую часть стоимости ремонта или замены какого-либо дорогостоящего агрегата, - уточняют в «СтрелаАвто».

Есть еще один плюс обслуживания у официального дилера «СтрелаАвто» - продать клиенту автомобиль с подтвержденной и прозрачной историей проще и выгоднее. Все автомобили, которые обслуживаются у официального дилера, всегда надежнее и в лучшем техническом состоянии.

Мы рады видеть вас в нашем дилерском центре «СтрелаАвто», где вы сможете пройти тест-драйв, получить консультацию по всем вопросам покупки и сервиса.

ДЦ «СтрелаАвто»: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ тер., здание 1, строение 1.

Контактный телефон - (87922) 6-53-53.