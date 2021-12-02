Страдающую жутким недугом девочку поднимут с колен в России

Доктор с Северного Кавказа запланировал операцию на 11 января 2022 года

Мавлуде 12 лет, и ни одного дня в своей жизни она не ходила прямо, как все люди. В раннем детстве Мавлуде диагностировали детский церебральный паралич. У девочки - контрактура опорно-двигательного аппарата. Поэтому она может передвигаться только на четвереньках. Вот так - на обутых в калоши руках:

Шокирующие кадры увидел в социальной сети ортопед Казбек Кудзаев из Владикавказа (Северная Осетия). Доктор решил помочь бедной девочке и предложил ее семье бесплатно поставить Мавлуду на ноги. В разговоре с «КП-Северный Кавказ» хирург рассказал, что ребенок живет в Таджикистане, и сейчас оформляются необходимые для вылета в Россию документы.

- Операцию проведем ориентировочно 11 января 2022 года. Все расходы на лечение мы взяли на себя. Билет на самолет оплатил врач из Ташкента, тоже решивший оказать помощь девочке, - говорит Кудзаев.

Нам удалось связаться с автором снятого в Таджикистане ролика. Им оказался член благотворительной организации «Пешрафт». Он рассказал, что девочка - шестой ребенок в семье. Всего ее родители - 44-летняя Майсара Гуломова и 45-летний Ахлиддин Азизов, воспитывают десятерых детей.

Старшему сыну Мухиддину 25 лет, а самому младшему Хамроху всего 3 года. У второго 23-летнего и третьего 21-летнего сыновей Джамолиддина и Алимухаммада 1-я группа инвалидности. В сумме они получают в месяц в качестве пособия 600 сомони (3916 рублей). Еще 280 сомони (1827 рублей) платят на содержание больной ДЦП Мавлуды. Которой группу инвалидности еще не присвоили, потому что нет подтверждающего ее болезнь документа.

- С ними в доме живут еще несколько семей: тесть, свекровь, три брата с детьми и сестра Майсары (матери Мавлуды - прим. Ред.) с четырьмя детьми. Всего - 25 человек, - добавляет сосед. - Семья живет на пенсии детей.

Многодетная семья долгое время жила в очень плохих условиях. А когда в интернете появилось снятое волонтерами видео с Мавлудой, на собранные пожертвования им построили новое жилье.

- Мы хотели привлечь внимание добрых людей, которые не остались бы в стороне. Наши ожидания оправдались. Мы сумели собрать необходимую сумму, чтобы переселить семью в 3-комнатную квартиру. Не остались равнодушными добродетели, живущие в России. От имени таджикского народа отдельно хотим поблагодарить доктора Казбека Урусхановича, который взял на себя лечение Мавлуды со всеми расходами.