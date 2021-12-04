Солнечное затмение 4 декабря 2021 в Ставропольском крае: что категорически нельзя делать

Солнечное затмение начнется примерно в 10:30 утра. Фото: Мария ЛЕНЦ

Будет ли видно солнечное затмение 4 декабря 2021 в Ставропольском крае? Оно, кстати, начнется в 10:33 по московскому времени и станет последним в уходящем году.

Максимальную фазу этого небесного представления можно будет наблюдать в Антарктиде. Свидетелями частичных фаз станут те, кто в указанное время окажется на юге Африки, на крайнем юго-востоке Австралии и в южных частях акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

А вот в Ставропольском крае, как и на территории всей России, полюбоваться солнечным затмением получится только в Интернете. На сайте NASA и YouTube-канале NASA пройдет видеотрансляция, а на сайте kp.ru появится фотогалерея с самыми эффектными снимками.

Но несмотря на то, что ставропольцы не увидят солнечное затмение 4 декабря 2021 года, оно окажет определенное воздействие на жителей нашего региона.

Издревле на Руси к солнечному затмению относилиь с большой опаской и ожидали после него серьезных бед и несчастий. Одним из самых известных «недобрых знаков» стало солнечное затмение, которое прошло перед упомянутой в «Слове о полку Игореве» битвой с половцами и завершившейся пленением князя Игоря.

Чего ждать ставропольцам от полного солнечного затмения 4 декабря, «КП-Северный Кавказ» рассказала астролог Елена Олинь.

- Солнечное затмение 4 декабря 2021 года будет очень коротким и длительностью менее двух минут. Оно будет происходить на оси знаков Телец - Скорпион. Это ось - имущества и денег, своих и чужих. Чтобы получить что-то новое (Телец), нужно избавиться от старого (Скорпион), - пояснила Елена Олинь.

Эксперт уточнила, что затмение покажет результаты нашего опыта касающегося финансов, развития, учебы и путешествий, и предупредила, что категорически нельзя делать во время солнечного затмения 4 декабря 2021 года.

- Во-первых, никаких важных инициатив и финансовых операций. Во-вторых, вся активность должна быть сведена к минимуму, особенно это важно учитывать, при выяснении отношений, любых конфликтов и всяческих начинаний. Это основные напутствия, которые помогут ставропольцам пережить солнечное затмение в уходящем 2021, - добавила Елена.

Астролог также напомнила, что поскольку затмение произойдет на оси Телец - Скорпион, то в первую очередь оно повлияет именно на эти знаки.

- Затмение - это мощное астрономическое явление. Так что есть риски конфликтов, обманов, панических ситуаций и страхов, - подытожила астролог.

КСТАТИ

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