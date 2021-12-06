«Это единственное, ради чего я жила»: пенсионерка умоляет похитителя вернуть кота

Алла Сикоева готова за любые деньги выкупить кота. Даже мертвого, чтобы не ждать его возращения... Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Хотя бы мертвого мне верните, также получите вознаграждение», - говорится в душераздирающем объявлении о пропаже кота, которое висит на улице Владикавказа.

Его написала 78-летняя Алла Сикоева. Корреспонденту «КП-Северный Кавказ» жительница Северной Осетии рассказала, что живет в общем дворе на улице Ардонская. И вот уже 30 лет заботится о беспризорных котах, которых ее соседи ненавидят.

Трогательное объявление Аллы Сикоевой

После недавней смерти супруга, не сумевшего справиться с коронавирусом, ее домашние пушистики - черный кот и белый, стали для нее всей семьей. Алла Ивановна так и написала в листовке: «После потери близких мне людей этот кот – единственное, что связывало меня с жизнью». От отчаяния женщина согласна за любые приемлемые деньги выкупить его. Даже мертвого, чтобы не надеяться и не ждать его возвращения.

- Я уверена, это соседи забрали его. Они ненавидят животных. Всех бездомных котов уничтожили! И щенка с улицы, которого я вылечила, когда его сбила машина. Он всегда встречал меня. А однажды не вышел. Я нашла его мертвым во дворе. Как я болела потом. Так любила...- на этих словах Алла Ивановна заплакала.

Женщина в республике совсем одна, потому что вся ее родня живет в Саратове. Обещает соседям уйти жить в огород. Только умоляет вернуть любимца.

- «Мне скоро уходить», - пишет женщина в объявлении. - «Но на том свете я буду просить у бога за благополучие человека, который вернет мне кота, и за благополучие его семьи».