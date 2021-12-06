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Дом. Семья6 декабря 2021 9:47

«Это единственное, ради чего я жила»: пенсионерка умоляет похитителя вернуть кота

Бабушка из Владикавказа готова отдать последнее ради своего любимого питомца
Евгения СОКОРЕВА
Евгения СОКОРЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Алла Сикоева готова за любые деньги выкупить кота. Даже мертвого, чтобы не ждать его возращения...

Алла Сикоева готова за любые деньги выкупить кота. Даже мертвого, чтобы не ждать его возращения...

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Хотя бы мертвого мне верните, также получите вознаграждение», - говорится в душераздирающем объявлении о пропаже кота, которое висит на улице Владикавказа.

Его написала 78-летняя Алла Сикоева. Корреспонденту «КП-Северный Кавказ» жительница Северной Осетии рассказала, что живет в общем дворе на улице Ардонская. И вот уже 30 лет заботится о беспризорных котах, которых ее соседи ненавидят.

Трогательное объявление Аллы Сикоевой

Трогательное объявление Аллы Сикоевой

После недавней смерти супруга, не сумевшего справиться с коронавирусом, ее домашние пушистики - черный кот и белый, стали для нее всей семьей. Алла Ивановна так и написала в листовке: «После потери близких мне людей этот кот – единственное, что связывало меня с жизнью». От отчаяния женщина согласна за любые приемлемые деньги выкупить его. Даже мертвого, чтобы не надеяться и не ждать его возвращения.

- Я уверена, это соседи забрали его. Они ненавидят животных. Всех бездомных котов уничтожили! И щенка с улицы, которого я вылечила, когда его сбила машина. Он всегда встречал меня. А однажды не вышел. Я нашла его мертвым во дворе. Как я болела потом. Так любила...- на этих словах Алла Ивановна заплакала.

Женщина в республике совсем одна, потому что вся ее родня живет в Саратове. Обещает соседям уйти жить в огород. Только умоляет вернуть любимца.

- «Мне скоро уходить», - пишет женщина в объявлении. - «Но на том свете я буду просить у бога за благополучие человека, который вернет мне кота, и за благополучие его семьи».

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