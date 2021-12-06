На Ставрополье ударит 12-градусный мороз: когда в регион придет настоящая зима

Мы узнали, сколько еще времени в регионе будет тепло Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставропольском крае начало декабря 2021 года выдалось необыкновенно теплым. Согласно метеорологическим наблюдениям регионального Гидрометцентра, днем 5 числа в западной части Ставрополья температура поднялась до 11-16 градусов выше нуля.

Как рассказала «КП-Ставрополь» ведущий синоптик Марина Овчинникова, ставропольцам не стоит обращать внимание на снежную и морозную погоду в Москве. К нам настоящая зима не торопится.

- Сейчас приближается южный циклон, поэтому до конца текущей недели, по крайней мере до 12 декабря, мы не ожидаем существенного снижения температуры, - отмечает собеседница. - Будут небольшие колебания и всплески тепла до +17 градусов в западной части. Только ночью на 7 декабря на северо-востоке ожидается небольшой минус, а в целом по краю температура в ночные часы не опустится ниже -1 градуса. В последующие же сутки и до конца текущей недели будем наблюдать повышение: в ночное время +1...+6 градусов, в дневное +9...+14 градусов.

При этом во вторник прогнозируется кратковременное усиление ветра, а с ним - туман и местами небольшие дожди. В целом же погода умерено теплая. По словам синоптика, холодать начнет с 13 декабря. Через неделю на Ставрополье заметно усилится ветер, а затем приблизятся более интенсивные фронты с осадками и низкими температурами. Снижение температуры жители Ставрополья почувствуют преимущественно во второй половине месяца, после 15 числа.

- Здесь мы можем говорить только о месячном прогнозе. Как вы знаете, оправдываемость его, конечно, не самая лучшая - в пределах 70-75%. В соответствии с ним во 2-й и 3-й декадах в ночные часы ожидается понижение температуры от -1 до -6 градусов. А в отдельные ночи ударит 7-ми и 12-градусный мороз, - предупреждает ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Марина Овчинникова. - Преобладающая температура днем будет от -3 до +2 градусов. С кратковременными повышениями до +8.

В целом же декабрь этого года в температурном отношении держится около нормы. А месячная норма осадков, как прогнозирует Гидрометцентр России, в Ставропольском крае будет около или больше среднего показателя.