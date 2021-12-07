В Москве зверски изнасиловали девушку, заставив ее прыгнуть с 4 этажа

Разыскная ориентировка

После чудовищного изнасилования с покушением на убийство в поле зрения следователей попал владелец фирмы, занимающейся ремонтом квартир, из Северной Осетии. На Шелепихинской набережной в Хорошевском районе Москвы под окном жилого дома нашли чудом выжившую 20-летнюю Аминат Бобоеву. Студентка шагнула из окна на 4-м этаже, спасаясь от сексуальных истязаний.

У хозяйки ремонтирующейся квартиры, где все произошло, была запрошена информация о том, кто еще имел к ней доступ. Было названо имя 37-летнего Руслана К. из Осетии.

Как официально заявляют в столичном СК, жертву не только изнасиловали, но также изрезали ножом после того, как девушка выпрыгнула из окна. По словам очевидцев, обозленный мужчина вышел за ней на улицу и несколько раз ударил ножом. После всех зверств он скрылся с места преступления на черном «Мерседесе».

- Довести свои преступные действия до конца фигурант не смог, поскольку очевидцы вызвали скорую помощь, и девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба московского следственного комитета.

Ошибочно была распространена ориентировка с Русланом К., как предполагаемым преступником. Он сам позже разместил у себя в соцсети селфи с подписью: "Хочу всех успокоить, я никакого отношения к произошедшему не имею. Со мной все в порядке, нахожусь в рабочем режиме". Мужчина объясняет, что помогает следователям найти настоящего насильника, которым мог стать один из рабочих его компании. И заявляет, что намерен в суде защитить свои честь и достоинство после публикации в СМИ и пабликах в соцсети информации о том, что он причастен к особо тяжкому преступлению.

После произошедшего было заведено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Покушение на убийство». Личность вероятного насильника уже установлена. Продолжается его рзыск. Пострадавшая девушка сейчас находится в реанимации. Ей диагностировали множественные колото-резаные раны и перелом таза.