Отменить QR-коды предложил глава ТПП Ставропольского края

Однако губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил помочь предпринимателям в сложившихся условиях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После введения обязательных QR-кодов о вакцинации и справок о перенесенном ковиде бизнес-сообщество Ставрополья начало жаловаться на убытки. По разным оценкам, падение прибыли из-за уменьшения количества посетителей кинотеатров и общепитов достигает сегодня 60-80%. Фитнес-центры ко всему прочему столкнулись с необходимостью массово возвращать деньги клиентам, которые решили отказаться от абонементов.

- Представители Роспотребнадзора не смогли назвать цифры статистики, которая могла бы объяснить, где за последний год произошло больше всего заражений, - прокомментировали в пресс-службе Уполномоченного по правам предпринимателей в регионе. - Без этого трудно понять, почему QR-коды не должны распространяться на продуктовые магазины, но должны требоваться в кинотеатрах (на этот счет аппарат Уполномоченного составит официальный запрос).

- Хорошо бы перенести ответственность за отсутствие QR-кодов на людей, которые по каким-то причинам отказываются их получать. Сейчас же эту ответственность возложили на бизнес, - прокомментировал ситуацию предприниматель Сергей Куприянов.

По словам юриста Сергея Владимирова, есть вероятность, что рассчитывать на господдержку в этот раз не придется:

- Власти вполне могут сослаться на макроэкономические показатели, которые растут за счет крупных предприятий. И неважно, что реалии малого и среднего бизнеса показывают совсем другую картину.

Однако губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил помочь предпринимателям.

- К нам поступают обращения от представителей бизнеса, чей деловой оборот в эти дни снизился из-за невозможности обслуживать клиентов без QR-кодов. Хотя это явление временное, считаю необходимым поддержать добросовестных предпринимателей и задействовать для них механизм льгот при расчете налога на офисную недвижимость за 2021 год, - цитирует пресс-служба Владимирова.

- «Офисная недвижимость» - что это? По идее, должны уменьшить налог на имущество. Но получается, с рестораном или кафе вы не попадаете в список льготников. Заставить людей вакцинироваться через бизнес - это не выход. Весь негатив на предпринимателей: удар по имиджу и потеря дохода. В Калужской области ввели и скоро отменили коды в заведениях. Надо отменить QR-коды и в Ставропольском крае. Лучше ввести сниженный или совсем отменить налог на недвижимость. В половине регионов России снизили налог ОСН (налогообложение, при котором в полном объеме ведется бухгалтерский учет и уплачиваются все общие налоги НДС, налог на прибыль и на имущество). А у нас нет - 15,6% так и остался, - отметил в разговоре с «Комсомольской правдой в Ставрополе» президент Торгово-промышленной палаты Ставропольского края Борис Оболенец.