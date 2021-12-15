Опасность извне

Проверка на стройке. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

Терроризм в любом своем проявлении превратился в одну из самых опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям проблем мирового сообщества.

Преступления террористической направленности совершаются как в экономически развитых, так и отсталых странах. Не важен также и государственный строй - от терроризма и экстремизма не застрахован никто. Сегодня террористические группировки - это серьезные структуры с развитым «рынка труда».

- Чаще всего религиозные экстремисты по всему миру пытаются завербовать трудовых мигрантов. Об этом на одном из пленарных заседаний Московской конференции по международной безопасности заявил директор Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Бортников.

В ходе проведенных в нашей стране спецопераций силовиками были конфискованы более 600 автоматов и пистолетов, 134 самодельных бомбы, более 3000 взрывных устройств и более 100 тысяч патронов. Также были найдены и уничтожены 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия, разоружены и ликвидированы 55 законспирированных ячеек террористов.

В 2020 году спецслужбы России не позволили попасть на территорию страны 149 иностранным гражданам, причастным к экстремистской и террористической деятельности. Как прозвучало на заседании НАК и Федерального оперативного штаба, спецслужбам удалось предотвратить 61 преступление террористической направленности. 41 из них - теракты против мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов.

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Миграция на контроле

Контроль за миграционным потоком активно ведется и в регионах. Ежегодно на Ставрополье прибывает порядка 20 тысяч трудовых мигрантов, часть из которых - нелегалы.

- Некоторая часть из прибывающих в регион может находиться в стране нелегально, формируя ячейки международных террористических организаций под видом трудовых мигрантов, - пояснили в Антитеррористической комиссии Ставропольского края.

В период с 2019 года и по настоящее время силовыми структурами Ставропольского края пресечена деятельность 52 мигрантов, которые вели в регионе пропаганду террористических идей.

Так, в феврале 2020 года к ответственности были привлечены шесть участников «Партии исламского возрождения Таджикистана»*, которые вовлекали в экстремистскую деятельность мигрантов из Центрально-Азиатского региона.

В августе того же года был задержан уроженец Узбекистана, который распространял материалы, пропагандирующие деятельность ИГ* среди студентов СКФУ. В апреле 2021 года была предотвращена еще одна попытка распространения экстремистской литературы. В итоге силовиками был задержан еще один гражданин Узбекистана, сторонник международной религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»*

КСТАТИ

По данным Северо-Кавказстата, только за январь - июнь 2021 года на Ставрополье приехали 35 140 человек. 4051 из них - жители других государств. Больше всего приезжих в крае из Армении (1676), Украины (517) и Азербайджана (460). Также на Ставрополье приехали 170 граждан Грузии и 30 граждан Греции. К слову, представители этих же стран оказались также в топе по миграционному оттоку.

Без права на проживание и работу

В сентябре 2021 на Ставрополье подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», в котором принимали участие сотрудники различных подразделений региональной полиции, а также представители других заинтересованных служб и ведомств.

Стражи порядка проверили более шести тысяч мест проживания, пребывания и мест работы иностранных граждан и лиц без гражданства. В итоге было выявлено 405 административных правонарушений в сфере миграции в части представления ложных сведений при осуществлении миграционного учета. 41 иностранец получил штраф, а четырех приезжих выдворили за пределы страны.

За незаконную трудовую деятельность полицейскими составлено 32 протокола. Также зарегистрировано 17 материалов по фактам фиктивной регистрации, фиктивной постановки на учет, изготовления и использования поддельных документов.

- Возбуждено два уголовных дела по статьям «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и «использование заведомо подложного документа», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Сотрудниками полиции было задокументировано 25 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и нарушений со стороны работодателей и лицами, у которых проживали иностранцы. Так, в Предгорном районе выявили четырех человек из стран ближнего зарубежья, которые незаконно работали в теплицах и торговом комплексе, а также незаконно находившегося в нашей стране гражданина одного из азиатских государств. К ответственности привлечены четверо работодателей и один местный житель, поселивший у себя нелегала.

ВАЖНО!

С 1 сентября 2021 работодатели, привлекающие к труду иностранных граждан, смогут обратиться за консультацией в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России на районном уровне по порядку заполнения уведомлений о заключении или прекращении (расторжении) трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказания услуг) с иностранным гражданином, и сроках уведомления территориального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о заключении или прекращении трудовых (гражданско-правовых) договоров с данной категорией граждан.

При этом за работодателем сохраняется обязанность по направлению уведомления в территориального орган МВД России на региональном уровне в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться в экстренных случаях:

(8652) 30-64-03 - Аппарат антитеррористической комиссии Ставропольского края.

(8652) 94-04-40 - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю.

(8652) 30-44-44; 30-44-43 - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю.

102/112 - Единый экстренный канал помощи (для операторов мобильной связи).

*Деятельность запрещена на территории России.