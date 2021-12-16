Расул Чабдаров покорил столицу своим юмором. Фото: Instagram

Кто такой Расул Чабдаров? Сегодня - один из самых популярных стендап-комиков в стране. Ролики его выступлений собирают сотни тысяч просмотров в Youtube. Но еще несколько лет назад в Москве Расул Чабдаров был обычным «бомбилой», «понаехавшим» из провинции.

РАСУЛ ЧАБДАРОВ С ВОЛОСАМИ

Но прежде, чем мы расскажем, через какие тернии комику пришлось продираться к московским звездам, ответим на самый, пожалуй, популярный вопрос, связанный с Расулом Чабдаровым - про волосы. Поклонники привыкли видеть Расула лысым и с бородой - именно в таком виде он дебютировал в шоу «Stand Up».

Суровый, лысый, бородатый - такой образ выбрал Расул Чабдаров. Фото: стоп-кадр ТНТ

В одном из номеров он шутил по поводу своего имиджа:

- Бороду я отрастил не потому, что это модно или круто, просто я не хотел выглядеть как Робокоп без шлема. Бородой я хоть как-то пытаюсь компенсировать лысину - отращиваю и наверх зачесываю. Я так переживал, что-то втирал, мазал - но понял, что все потеряно, когда в бассейне мне сказали: «Мужчина, вам можно без шапочки!». Я реально хожу в бассейн без шапочки, и это странно, потому что на остальном теле у меня очень много волос! Мне должны говорить: «Мужчина, вам можно без шапочки, но в гидрокостюме». Я когда в воду захожу, волосы себя как водоросли ведут, шевелятся. Мужик однажды вышел и такой: «Фу, как в Анапе!» (полное выступление Расула Чабдарова про волосы смотрите здесь).

Позже в другом юмористическом шоу Чабдаров вернулся к теме прически:

- Я поехал в Турцию работать и там заметил, что залысина появилась. Спросил у турка, что делать? Тот сказал - лезвием побриться, волосы хорошо начнут расти. Я вернулся в Нальчик, побрился... И они больше расти не стали!

Найти фото Расула Чабдарова с волосами сложно - но можно. Один такой редкий кадр комик сам выложил на своей страничке.

БИОГРАФИЯ РАСУЛА ЧАБДАРОВА

Из Нальчика, где Расул Чабдаров родился 1 января 1991 года в семье педагога и инженера, вырос и выучился на специалиста по туризму, в столицу страны его путь лежал через Анталью. Пару лет он отработал в Турции, продавал билеты на водные надувные бананы на пляже, но быстро понял, глядя на возрастных коллег - для себя такого будущего он категорически не хочет.

Расул Чабдаров со школьными друзьями. Фото: Instagram

В Москве его не ждали. На работу брать отказывались. В одном из интервью комик объяснил, что к нему как к выходцу с Кавказа относились настороженно после событий на Манежной площади.

Напомним, в 2011 году фаната «Спартака» Егора Свиридова зарезал в уличном конфликте уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов, что спровоцировало массовые выступления националистически настроенной молодежи.

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ РАСУЛА ЧАДБАРОВА

Что интересно, Расул и Аслан даже косвенно были знакомы - жили в одном районе.

- У нас в республике более-менее все друг друга знают. В КБР два народа - кабардинцы и балкарцы, я отношусь к последним. Нас всего сто тысяч человек, - говорил Чабдаров.

В итоге Расулу все-таки удалось устроится в небольшую турфирму, где он продавал билеты, но вскоре его сократили. Пришлось устроиться таксистом.

Родители Расула Чабдарова. Фото: Instagram

- Такси - это ужасная, тяжелая, отвратительная работа, - вспоминал потом комик. - Когда ты таксист, у тебя нет никакого будущего. Поэтому ты придумываешь себе грандиозное прошлое. Мне один как-то сказал: я однажды «скрипковалютами» занимался. В музыкальной школе, наверное? Я думаю, что фильм Люка Бессона «Такси» - это грандиозный вымысел таксиста. Наверное, Люк Бессон приехал в Москву, а таксист ему и говорит: «Откуда приехали? Из Парижа? У жены батя - генерал французской армии, а друг в полиции работает, Эмильен. Вот такой парень! Татарин.

Об этом периоде своей жизни артист даже написал монолог. Стендап Расула Чабдарова про такси можно посмотреть по ссылке.

РАСУЛ ЧАБДАРОВ: ПЕСНИ

Все житейские перипетии не мешали Расулу продолжать мечтать о большой сцене, интерес к которой у комика был с детства - в школьные годы он активно выступал на городских концертах, в студенческие - играл в КВН. Уже в Москве под псевдонимом Фираз Шатохин Расул Чабдаров стал записывать песни и выпускать ироничные клипы в кавказском стиле. Особенно популярной стала кавер-версия Расула Чабдарова «Солдат».

Параллельно Чабдаров сочинял шутки и однажды стал участником «Открытого микрофона« в Москве, выступив со сцены в клубе. По словам Расула, он сильно волновался, но по реакции публики понял, что с чувством юмора у него все в порядке. После парочки таких выступлений комика заметили и стали приглашать на телевизионные комедийные шоу. Также Чабдаров - частый гость программы «Что было дальше» в Youtube. Он также ведет популярный подкаст «Истории на ночь», где ведущие пересказывают известные факты истории на свой лад.

ЖЕНА РАСУЛА ЧАБДАРОВА

На официальной странице Чабдарова в Инстаграме полно совместных фото с участниками различных комедийных шоу и немного личных, семейных фотографий. Расул женат на Карине из Северной Осетии и счастлив в браке. Без шутки про жену не обходится ни одно его выступление.

Расул Чабдаров с женой Кариной. Фото: Instagram

- Такой юмор очень нравится людям, потому что практически все женаты, - объясняет комик.

В своих номерах артист использует ненормативную лексику, поэтому мы не можем опубликовать видео. Найти его можно в Инстаграме Расула Чабдарова.