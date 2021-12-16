В Роспотребнадзоре рассказали, есть ли «омикрон» на Ставрополье

Еще три дня назад в стране насчитывали всего 16 случаев Фото: Иван МАКЕЕВ

В нескольких регионах России выявили случаи заражения новым африканским омикрон-штаммом коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об этом на пленарном заседании Госдумы. Всего в стране заболевших теперь 25 человек. Территориально вирус зарегистрирован в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону. Все инфицированные, уточнила Голикова, находятся на самоизоляции в обсерваторах под наблюдением врачей.

Есть ли случаи заражения на Ставрополье, мы решили выяснить в краевых ведомствах. Министерство здравоохранения СК перенаправило нас с этим вопросом в Роспотребнадзор региона. Где мы получили следующий ответ:

- Вся информация направляется в научно-исследовательские институты Москвы. По нашей информации, «омикрона» в Ставропольском крае не выявлено, - ответила «Комсомольской правде в Ставрополе» пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора Виктория Хворостьянова.

Заметим, что на 13 декабря 2021 года в России насчитывали 16 случаев заболевания омикроном. Все заразившиеся вернулись в Россию из ЮАР. По мнению вице-премьера, избежать распространение вируса не представляется возможным из за большого числа трансграничных перемещений и предстоящей активности, которая ждет россиян во время новогодних праздников.