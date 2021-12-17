Известную гадалку зверски зарезали в Дагестане

Как известно, в исламе занятие «магией» - это «сихр», то есть один из больших грехов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дагестане 11 декабря 2021 года зверски убили знаменитую в республике гадалку - жившую в Махачкале 56-летнюю Шовкат Джалаевой. Ее тело дома нашел супруг. Вероятным преступником назвали мужчину, который зашел в тот день к Джалаевой, когда та еще была в магазине, и быстро покинул дом после ее возвращения. Об этом свидетельствует запись с камеры уличного наблюдения, которую изучили полицейские.

На теле гадалки насчитали 12 ножевых ранений. По месту жительства сотрудники нашли фотографии, амулеты, свечи и прочие предметы, которые Джалаева использовала в так называемой «работе». Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД Дагестана, в настоящее время убийца не задержан.

Следователи в качестве подозреваемого рассматривают одного из клиентов. Но зла женщине желали в первую очередь «охотники на ведьм». Как известно, в исламе занятие «магией» - это «сихр», то есть один из больших грехов.

На Джалаеву уже покушались раньше: 28 июля 2013 года к воротам ее дома приклеили записку с угрозами и требованием оставить занятие «колдовством». Для большей убедительности вместе с посланием оставили в целлофановом пакете гранату на боевом взводе. Как скоро выяснили взрывотехники ОМОН, она должна была взорваться в момент раскрытия пакета.

Кстати, в тот же год - в марте, неизвестный убил известного народного целителя в Буйнакске (Дагестан). Мужчина так же зашел в дом 75-летнего Магомедрасула Курбанова под видом посетителя, только вместо ножа был вооружен пистолетом. Молодой человек несколько раз выстрелил в упор, Курбанов умер на месте.