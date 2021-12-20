На Ставрополье 20 декабря выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

За весь период прививку от коронавируса в крае сделали уже 1 миллион 158 тысяч человек Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 463 человек. Число зараженных в крае достигло 121984. За сутки скончались 32 человека. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор региона.

Число умерших на Ставрополье достигло 5824. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

«КП-Ставрополь» привел список регионов, где больше всего зараженных коронавирусом. В Ставрополе диагноз подтвердился у 134 человек.

В Георгиевском городском округе заразилось 32 человека. В Железноводске -29, в Кисловодске – 28, в Невинномысске – 22, в Левокумском районе – 21, в Минераловодском городском округе – 19, в Кочубеевском округе – 15, в Советском округе – 16.

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая заражения: Апанасенковский, Грачевский, Петровский, Степновский районы и город Лермонтов.

Остановить пандемию на Ставрополье позволит формирование коллективного иммунитета, его приближает вакцинация.

За весь период прививку от коронавируса в крае сделали уже 1 миллион 158 тысяч человек. В том числе почти 959 тысяч завершили иммунизацию, получив оба компонента вакцины.