Отмена QR-кодов в Ставропольском крае на новогодние праздники 2021-2022: с какого числа и почему

Временный мораторий может вступить в силу еще до начала новогодних каникул Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отмена QR-кодов в Ставропольском крае в новогодние праздники 2021-2022 - важная тема, поднятая на очередном заседании координационного совета по противодействию коронавирусу.

Как ранее писала «КП-Северный Кавказ», губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил своим заместителям рассмотреть введение временного моратория на QR-коды в регионе. Обязательное требование предъявлять QR-код в общественных местах будет приостановлено и жители, и гости Ставрополья смогут более свободно посещать общественные места.

- Падают обороты, особенно в эти предновогодние дни. Прошу вас отработать на период праздничных дней, начиная с конца этой недели, мораторий на QR-коды и ввести его на территории Ставропольского края, - уточнил Владимир Владимиров.

Напомним, что с 8 декабря 2021 года глава Ставрополья ужесточил контроль за соблюдением пропускной системы и потребовал обязательное использование QR-кодов при посещении:

- музеев,

- библиотек,

- выставочных залов,

- театральных и концертных представлений,

- кинотеатров,

- баров, клубов, ресторанов, кафе, кофеен,

- спортивных объектов и комплексов,

- многофункциональных центров,

- салонов красоты и косметических салонов.

23 декабря 2021 года губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на заседании краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции объявил, что с 24 декабря 2021 года по 20 января 2022 года в крае действие QR-кодов будет приостановлено. Отмена QR-кодов в Ставропольском крае в новогодние праздники 2021-2022 будет временной.

В период с 24 декабря 2021 года по 20 января 2022 года люди смогут посещать указанные объекты как и прежде - при предъявлении QR-кода с сайта Госуслуг со сведениями об отсутствии угрозы риска заражения. Сейчас требуется сертификат / QR-код о вакцинации или о перенесенной не более 12 месяцев назад коронавирусной инфекции; отрицательный ПЦР-тест (действует 48 часов) либо же справка о медотводе от прививки.