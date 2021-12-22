Энергия жизни

Фото: Россети.

Надежность и качество энергоснабжения жителей нашего макрорегиона обеспечивают «Россети Северный Кавказ», с каждым годом повышая доступность электросетевой инфраструктуры.

В компании трудятся высококлассные специалисты, настоящие профессионалы, благодаря которым энергетическая отрасль в регионе успешно развивается, электричество приходит в дома жителей, в том числе самых удаленных и труднодоступных его уголков.

И даже в суровых погодных условиях, когда под натиском стихии происходят технологические нарушения, северокавказские энергетики, вооруженные необходимыми навыками и современной техникой, достойно справляются со всеми вызовами.

Солнце и ветер нам помогут

Идти в ногу со временем, не нанося вреда природе, помогает альтернативная энергетика, которая сегодня успешно развивается на Северном Кавказе. Один из крупных объектов «зеленой» энергетики Ставрополья - Медвеженская ветряная электростанция (24 ветроэнергетических установки мощностью 2,5 МВт каждая).

«Россети Северный Кавказ» обеспечили этой ВЭС 60 МВт мощности, построили воздушную линию 110 кВ общей протяженностью 4,6 км. Все возводимые объекты электросетевого хозяйства - распределительные устройства, а также объекты по производству электрической энергии - ветрогенераторы - энергетики оснастили микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики. Это усилит контроль за состоянием оборудования и выдачу сигналов для прекращения аварийных и аномальных режимов в энергосистеме.

Также на Ставрополье «Россети Северный Кавказ» подключили новую «зеленую» электростанцию - Бондаревскую ВЭС.

- Ее мощность - 120 МВт, что можно сравнить с месячным потреблением электроэнергии города, в котором проживают 100 000 человек, - уточняют в компании. - На площадке смонтировано 48 ветроустановок высотой 150 метров каждая. Для подключения объекта энергетики выполнили комплекс работ: установили на подстанциях 110 кВ «Ипатово» и «Светлоград» полукомплекты дифференциально-фазных защит; построили две воздушные линии 110 кВ общей протяженностью порядка 12 км.

Для технологического присоединения к сетям другой Ставропольской ВЭС - Кармалиновской» - «Россети Северный Кавказ» возвели энергоинфраструктуру. Энергетики установили здесь распределительное устройство напряжением 110 и 35 кВ, а также силовое оборудование - трансформатор мощностью 63 МВА.

Специалисты компании построили воздушную линию 110 кВ от существующей линии электропередачи до установленного на территории заявителя распределительного устройства. Общая протяженность нового энергообъекта - почти 3 км. Выполненные работы обеспечили Кармалиновскую ВЭС необходимой мощностью 60 МВт для ее плановой среднегодовой выработки - около 147 млн кВт.ч.

Кроме того, «Россети Северный Кавказ» выдали 4,5 МВт мощности первой солнечной электростанции Чечни - Наурской, построенной в рамках Соглашения о сотрудничестве между Группой компаний «Хевел» и правительством ЧР.

Возродили древнее горное поселение

Селение Чалмас в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии расположено на высоте 1300 метров над уровнем моря. Первые архивные записи о нем датируются 1890 годом. Но, как свидетельствует история, в 1944 году его жителей депортировали в Казахстан и Среднюю Азию, а все строения разрушили. О возрождении поселения заговорили еще в 90-х. Людям раздали землю, но из-за отсутствия коммуникаций обустраиваться они не спешили.

И только в этом году, благодаря компании «Россети Северный Кавказ», у Чалмаса появился шанс на вторую жизнь. В рамках собственной инвестпрограммы энергетики реализовали здесь комплекс организационно-технических мероприятий по выдаче необходимой мощности для возрождения и развития территории. Построили воздушные линии электропередачи (ЛЭП) 6 и 0,4 кВ протяженностью 1,5 км и порядка 2 км, установили трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА.

Чтобы сады цвели

Садоводство для АПК региона - сегодня одно из самых перспективных направлений, развитие которого невозможно без участия энергетиков.

В Карачаево-Черкесии «Россети Северный Кавказ» построили новый питающий центр 35-0,4 кВ «Яблоко» для развития садов интенсивного типа в Адыге-Хабльском районе. Специалисты установили на подстанции трансформатор мощностью 630 кВт, смонтировали две ячейки 0,4 кВ для подключения линий электропередачи, по которым будет осуществляться энергоснабжение систем капельного орошения саженцев.

А в Ингушетии - обеспечили выдачу 4,9 мегаватт дополнительной мощности ООО «Сад-Гигант Ингушетия», первому интенсивному фруктовому саду в республике и одному из самых крупных на Северном Кавказе. В результате суммарная мощность электроснабжения садоводческого комплекса составила 12,6 МВт.

Дополнительную мощность предприятие запросило для работы оптово-распределительного центра. Помещение площадью 4,8 га предназначено для единовременного хранения 61 тысячи тонн сельхозпродукции и оборудовано с использованием самых современных технологий. Центр входит в топ-10 крупнейших фруктовых хранилищ России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Энергосбыт

С 1 августа в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии сменился гарантирующий поставщик электроэнергии. Им стала компания «Россети Северный Кавказ» в лице филиалов «Каббалкэнерго» и «Карачаево-Черкесскэнерго». Сделано это было с одной целью - повысить качество и надежность электроснабжения. И, что очень важно, перемены не привели к увеличению тарифа и существенному изменению условий договоров.

ВАЖНО!

«Россети Северный Кавказ» постоянно развивают электросетевую инфраструктуру - для расширения возможностей подключения все большего количества социально значимых объектов СКФО.

Фото: Россети.

Один из них - строящийся во Владикавказе по инициативе и при поддержке Минобороны России военный госпиталь Южного военного округа. Максимальная мощность, которой энергетики обеспечат медучреждение, составит 4,8 МВт. В рамках первого и второго этапов техприсоединения энергетики проложили две кабельные линии электропередачи 6 кВ общей протяженностью более 3 км, провели реконструкцию двух линейных ячеек на подстанции 110 кВ «Владикавказ-1» и установили распределительный пункт - трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый.

А на Ставрополье «Россети Северный Кавказ» запустили в работу новый питающий центр в селе Верхнерусском. Компания инвестировала в строительство энергообъекта - подстанции 35 кВ «Верхнерусская» - 190 млн рублей. От подстанции запитаны потребители села Верхнерусского, хутора Нижнерусского и промзоны Михайловска - это жилой сектор, предприятия, две школы, два детсада и врачебная амбулатория.

КСТАТИ

Впервые «Россети Северный Кавказ» реализовали социально-образовательный проект по электробезопасности «Пульс Света», который соединил уроки электробезопасности и проект по оказанию первой помощи для школьников, получивший поддержку на молодежном форуме «Машук». Серия уроков, проведенных совместно энергетиком и волонтером-медиком, прошла во всех регионах СКФО - очно и дистанционно в них смогли принять участие более 15 000 ребят.

ОТ РЕДАКЦИИ

От всей души поздравляем всех энергетиков с профессиональным праздником и наступающим Новым годом, благодарим за работу и желаем здоровья, счастья и благополучия!