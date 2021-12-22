Владикавказский пивобезалкогольный завод «Дарьял»: 45 лет на страже качества и вкуса

«Дарьял» - одно из старейших предприятий Северной Осетии.

Вековые традиции и современный подход к качеству

Владикавказский пивобезалкогольный завод «Дарьял» - одно из старейших предприятий Северной Осетии. Без малого полтора века назад в осетинской столице братья-чехи Прохаско открыли одну из первых пивоварен.

Спустя сто лет на ее базе был выстроен завод «Дарьял». Пивовары советского времени смогли сохранить древние осетинские традиции и высокие стандарты чешского пивоварения. Тогда же на заводе наладили производство безалкогольной продукции, которая быстро полюбилась местным жителям и стала пользоваться спросом в соседних регионах.

Высокое качество и отменный вкус продукции позволили предприятию удержать лидирующие позиции на открытом рынке в 90-х. В этом году пивобезалкогольный завод «Дарьял» отмечает свое 45-летие в статусе лидера пивоваренной промышленности Северной Осетии.

Ставка на качество

За последние годы в российском обществе существенно выросла популярность здорового образа жизни. Соответственно, вырос и спрос на здоровую продукцию. Продукция «Дарьяла» неоднократно становилась лауреатом международных и российских выставок и конкурсов.

Так, питьевая вода «Аква Дарьял» была признана лучшей водой России по результатам 22-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства. «Аква Дарьял» не проходит технической очистки и не теряет полезных компонентов, которыми ее наделила природа.

Завод выпускает также и широкую линейку газированных вод: «Тархун», «Колокольчик», «Апельсин-кориандр», «Груша», «Мохито», «Грейпфрут-малина», «Кола-апельсин», «Фейхоа-шелковица» и минеральную столовую воду высшей категории «Аква Дарьял».

При этом требования качества здесь всегда на первом месте. «Дарьял» производит напитки из натурального экологически чистого сырья на современном оборудовании немецких, швейцарских и итальянских производителей. Масштабная модернизация оборудования завода была запущена в 2010 году, результатом которой стал завод самого высокого технического, программного и технологического уровней.

На заводе не используются консерванты, ферменты и искусственные ускорители технологических процессов. Продукцию, выпускаемую на заводе, по праву можно называть честной - в производстве используется вода, которая проходит многоступенчатую очистку, импортный и российский солод от лучших производителей, хмель, собранный на полях Европы, уникальные культуры дрожжей, которые в специальных пробирках поставляют в осетинскую столицу из Германии.

Еще один секрет успеха продукции - отменный вкус, залогом которого являются не только натуральные ингредиенты, но и оригинальная рецептура. Ее секреты передаются мастерами «Дарьяла» из поколения в поколение.

С заботой о людях

ООО ВПБЗ «Дарьял» славится не только продукцией отменного качества, но и резонансными социальными проектами.

Особое внимание уделяется здоровому образу жизни и развитию творческого потенциала молодежи.

Так, компания ежегодно становится спонсором различных спортивных мероприятий на территории Северной Осетии, проводит акции и марафоны «За здоровый образ жизни».

В числе масштабных мероприятий «Дарьяла»: проект «Здоровая молодежь - здоровая нация», участие в котором принимали молодежные коллективы из разных районов РСО - Алания; программы по поддержке творческой молодежи (спонсорская помощь и организация выставок); проект «Школа мастеров», в рамках которого были организованы лекции, тренинги, мастер-классы с известными специалистами в области гуманитарных и естественно-научных дисциплин.

Ежегодно предприятием оказывается адресная помощь малоимущим семьям, детским домам. Так, в 2020 году в преддверии новогодних праздников «Дарьял» организовал благотворительную акцию «В Новый год с добром!». Семьи, особо нуждающиеся в заботе и поддержке, получили две с половиной тысячи наборов с гуманитарной помощью. Не обделено вниманием и старшее поколение. Для ветеранов Великой Отечественной войны компания систематически проводит праздничные вечера, оказывает посильную помощь.

Социальные программы завода отмечены на самом высоком уровне. «Дарьял» удостоен одной из самых престижных наград - «Диплома за вклад в развитие социально ответственного бизнеса в России» за подписью президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина.

Настоящая ценность - кадры

Завод «Дарьял» - один из крупнейших работодателей региона. Кадрам здесь уделяется особое внимание.

Осознавая ценность каждого работника, руководство завода стремится создать максимально комфортные условия труда: новейшее оборудование, возможность обучения и профессионального роста, стабильная заработная плата, полноценный социальный пакет и материальные поощрения.

Сотрудникам предприятие обеспечивает бесплатный проезд на работу и обратно, заботится о комплексном питании и здоровье каждого работника.

Заводчане могут бесплатно заниматься спортом в оснащенном профессиональным оборудованием фитнес-зале. А сделать паузу и набраться сил можно в специально оборудованной зоне отдыха.

Благодаря профессионализму и сплоченности коллектива заводу удалось пережить непростые 90-е, удается выстоять и в условиях распространения коронавирусной инфекции. На будущий 2022 год «Дарьял» ставит перед собой новые амбициозные задачи и в преддверии Нового года желает всем творческих свершений, высоких трудовых достижений и позитивных изменений в жизни!