«Невинномысский Азот»: творить добро просто

Фото: ЕвроХим.

«Невинномысский Азот», входящий в Минерально-химическую компанию «ЕвроХим» российского предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко, - градообразующее предприятие, которое особое внимание уделяет социальной сфере. С помощью компании в Невинномысске возведен ледовый дворец, появились детские спортивно-игровые комплексы, отремонтированы спорткомплекс «Олимп» и дворец культуры химиков, по инициативе и при активном участии Фонда Андрея Мельниченко созданы Центр детского научного и инженерно-технического творчества и детский технопарк «Кванториум». А еще - поддержка врачей, ветеранов, юных талантов. Все это лишь небольшая часть того, что сделано «ЕвроХимом» для промышленной столицы региона и ее жителей.

В этом году «ЕвроХиму» исполняется 20 лет. В честь юбилейной даты в самом начале 2021 года компания Андрея Мельниченко запустила программу «20 добрых дел «ЕвроХима». В ней участвуют сотрудники - активисты, молодые специалисты - во всех регионах присутствия. Задача проста - любым способом помогать тем, кто в этом нуждается. Самых активных участников ждет корпоративная награда - «Хрустальная гранула». Добровольцы помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, заботятся о ветеранах, приводят в порядок захоронения участников Великой Отечественной войны, сажают деревья. На предприятиях холдинга уже давно созданы волонтерские движения, которые всегда наготове.

Сила - в единстве

Борьба с пандемией сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране. Не остались в стороне и еврохимовцы. Они передали медицинским и жилищно-коммунальным учреждениям десятки тысяч многоразовых масок, защитные костюмы, перчатки и средства дезинфекции, в рамках краевой акции «Доброе сердце» развозили продуктовые наборы. Для Невинномысска завод приобрел 20 тонн дезраствора для обработки улиц и аппарат высокого давления для обеззараживающей обработки и других нужд ЖКХ.

В борьбу с пандемией включились и воспитанники невинномысского Центра детского научного инженерно-технического творчества, основанного при поддержке благотворительного фонда Андрея Мельниченко. Ребята напечатали на 3D-принтерах тысячу защитных экранов для врачей из «красной зоны».

Кроме того, «ЕвроХим» пожертвовал горбольнице 5 млн рублей на приобретение двух операционных столов, 12 функциональных кроватей и 10 электрокардиографов. Много инициатив было реализовано совместно с ОНФ в рамках акции «Мы вместе».

В конце 2020 года глава края Владимир Владимиров поставил задачу наладить в крае собственное производство медицинского кислорода, потребность в котором резко возросла во время пандемии.

На момент запуска производства завод выпускал 4 т кислорода в сутки, сейчас производственные мощности выросли вдвое.

В июле этого года «Невинномысский Азот» получил все необходимые разрешительные документы на право производства и реализации жидкого медицинского кислорода, и уже к концу месяца первый кислород из промышленной столицы поступил в клиники Ставрополья. На момент запуска производства завод выпускал 4 тонны медицинского кислорода в сутки, позднее производственные мощности увеличились вдвое. За соответствием фармацевтического продукта установленным нормам следит сотрудник с медицинским образованием, которого специально для этого приняли в штат.

Вклад «ЕвроХима» в борьбу с пандемией высоко оценили на государственном уровне.

«Благодарю вас за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции», - говорится в письме Президента России Владимира Путина коллективу компании.

Волонтерское движение «ЕвроХима» получило также широкое признание общественности - молодые специалисты холдинга стали лауреатами конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», проводимого ассоциацией грантодающих организаций «Форум доноров», и удостоились престижной Международной премии #МыВместе, а программу «20 добрых дел «ЕвроХима» оценили эксперты на международной конференции «Женевские чтения» в европейской штаб-квартире ООН.

Юным талантам нужна поддержка

Одаренным детям в промышленной столице Ставрополья уделяется особое внимание. Благотворительный фонд Андрея Мельниченко открыл в Невинномысске два образовательных центра, где ребята совершенно бесплатно получают дополнительное образование.

Владимир Владимиров, Андрей Мельниченко и юные ученые из Невинномысска.

Первым в 2017 году открылся Центр детского научного и инженерно-технического творчества. Здесь юные таланты занимаются исследованиями, усердно готовятся к международным конкурсам и олимпиадам под чутким руководством педагогов. А в 2020 году в городе химиков начал работу детский технопарк «Кванториум». Пространство «Кванториума» - это оснащенные высокотехнологичным оборудованием лаборатории, мастерские и лектории.

Школьники от 10 до 18 лет бесплатно изучают робототехнику, конструирование, программирование, астрономию, физику, химию и биологию. Ребята обучаются работе на современных станках и 3D-принтерах, учатся строить космические аппараты, писать и защищать научные работы. Учащихся набирают по шести программам, которые называют квантумами.

При этом записаться можно сразу на несколько программ. Новый проект был совместно реализован Минпросвещения России, правительством Ставрополья, администрацией города химиков, Фондом Андрея Мельниченко и компанией «ЕвроХим». Строительство технопарка в сумме обошлось в 45 млн руб., еще 73 млн были выделены на покупку необходимого оборудования в рамках национального проекта «Образование».

Идея на миллион!

Разработки учеников детского технопарка - всегда новый взгляд на привычные вещи. Свои проекты воспитанники «Кванториума» презентуют на различных конференциях и конкурсах.

Так, в ноябре ученики «Кванториума» Артем Башин, Дмитрий Ярухин и Дионис Кононенко стали первыми в номинации «Искусственный интеллект в робототехнике» на международном конкурсе для детей AIIJC. За победу они получили сертификат на 1 млн рублей!

Конкурс проходил в несколько этапов, в нем участвовало более 26 тысяч ребят из 101 страны мира. Конкурсанты занимались разработкой решений, которые можно применять для создания доступной среды, обработки естественного языка машиной, а также в нейромаркетинге, транспорте, геолокации, медицине, образовании, найме персонала, креативной индустрии и робототехнике. Задания были разработаны компаниями экосистемы и подразделениями Сбера и представляли собой реальные задачи, которые сегодня стоят перед бизнесом.

От школьника до специалиста

Самая большая ценность любого предприятия - высококвалифицированные специалисты. На «ЕвроХиме» кадры растят со школьной скамьи. В этом году в День знаний на базе лицея № 6 в Невинномысске открылись ЕвроХим-классы Фонда Андрея Мельниченко, где для старшеклассников проводятся дополнительные занятия по математике, физике и химии.

Завтрашние выпускники с удовольствием занимаются в лабораториях ЦДНТИТТ и технопарка «Кванториум», в Невинномысском химико-технологическом колледже и в Невинномысском технологическом институте (филиале) СКФУ.

На базе учебных заведений в ЕвроХим-группах ребята могут получить среднее специальное и высшее образование по специальностям «Химическая технология неорганических веществ», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» или «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

По окончании обучения воспитанники ЕвроХим-классов могут рассчитывать на трудоустройство в холдинге. Молодым специалистам в течение первых трех лет работы компания оказывает помощь в приобретении жилья.

КСТАТИ

В октябре 2021 года в городе химиков было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере профессионального образования между администрацией Невинномысска, Фондом Андрея Мельниченко, АО «Невинномысский Азот» и ООО «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения», входящими в состав компании «ЕвроХим», и Северо-Кавказским федеральным университетом.

Результатом партнерского соглашения станет создание новых химических лабораторий на базе филиала СКФУ в Невинномысске. Студенты смогут обучаться, используя оборудование как на будущей работе, а практика им предстоит в цехах завода.

По окончании обучения студенты получат два диплома - СКФУ и одного на выбор: Российского химико-технологического университета имени Менделеева или Санкт-Петербургского государственного технологического института.

Молодых специалистов трудоустроят на крупных предприятиях промышленной столицы. Спецподготовка кадров в рамках соглашения будет бесплатной.