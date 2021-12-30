СтГАУ станет первым в стране аграрным предпринимательским вузом

Врио ректора СтГАУ Александр Трухачев рассказал об участии вуза в госпрограмме.

СтГАУ по праву считается одним из лидеров аграрного образования в стране.

Ставропольский государственный аграрный университет сегодня - это 10 факультетов, 126 направлений подготовки, более 18 тысяч студентов и слушателей, 1100 преподавателей, 163 тысячи квадратных метров учебных площадей, а также 9,5 тысячи гектаров полей и теплиц на полигоне, где студенты могут на практике применить те компетенции, навыки и знания, которые они получают в рамках образовательных программ.

- У нас полиотраслевая структура, и существует целый ряд направлений, которые косвенно развивают экономические направления. Это финансы и бухучет, кредит, - говорит Александр Трухачев, врио ректора Ставропольского государственного аграрного университет, доктор экономических наук, профессор. - Есть экономический блок для подготовки соответствующих специалистов в сельскохозяйственной отрасли.

СтГАУ является трехкратным обладателем премии правительства России в области качества, а также победителем конкурсов, премий, программ различных масштабов и уровней.

Сегодня университет стоит на пороге новой эпохи, став в 2021 году одним из победителей программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (всего в нее вошли 106 университетов из 49 городов России).

В рамках «Приоритет-2030» будет реализована программа «Агроиннополис-2030», которая предполагает создание инновационной модели развития устойчивого сельского хозяйства и создание системы подготовки кадров для сферы АПК.

- Успешная реализация заявленных задач позволит создать эффективную научную инфраструктуру, позволяющую проводить исследования на уровне мировых стандартов, - рассказывает врио ректора СтГАУ Александр Трухачев.

Программа «Агроиннополис-2030» предполагает трансформацию СтГАУ в социальный центр региона и первый аграрный предпринимательский вуз страны. В рамках программы развития вуза будет реализовано два стратегических проекта. Первый посвящен созданию передовых научных центров и центров компетенций по направлениям: биологизация земледелия, геномика животных, цифровизация сельского хозяйства, развитие сельских территорий. Второй - является логическим продолжением первого и направлен на развитие кадрового потенциала аграрного сектора экономики.

В рамках «Приоритета-2030» выделено специальное финансирование, благодаря чему в вузе будут созданы новые инновационные подразделения, которые помогут решить целый комплекс актуальных проблем в сфере АПК. Одна из таких проблем на Ставрополье - снижение фитосанитарного состояния посевов и почвенного плодородия.

- Мы создаем первую на Юге России лабораторию почвенной микробиологии, результатом деятельности которой станет разработка целой линейки биопрепаратов различного функционального назначения, что обеспечит прирост урожайности сельскохозяйственных культур в регионе на 20%, - говорит Александр Трухачев.

Еще одна проблема - снижение поголовья крупного рогатого скота, в частности красной степной породы, которая была вытеснена в 90-е годы породами зарубежной селекции.

Для решения этой задачи создается Центр генетических технологий в животноводстве, результатом работы которого станет преобразование молочного стада и повышение продуктивного долголетия животных до 3,5 - 4 лактаций, что позволит на 25% увеличить выход высококачественного молока, - поясняет руководитель Ставропольского госагроуниверситета.

Ну и еще одна существенная задача, которая особенно остро стоит в последнее десятилетие, - это отток населения из сельской местности.

По словам врио ректора, в СтГАУ создается Межрегиональный ресурсный центр развития сельских территорий, и уже в следующем году нами будет разработан Стандарт качества жизни:

- Всего будет создано 12 центров и лабораторий на общую сумму 250 млн рублей, что поспособствует появлению принципиально новых технологий для АПК Ставрополья, новых методик и образовательных программ.

НАГРАДУ МОЛОДЫМ

Алексей Бобрышев, Иван Киреев, Алена Ожередова, Станислав Мишуков.

На протяжении 10 лет вуз принимает активное участие в конкурсе на получение грантов и стипендий Президента РФ молодым ученым кандидатам и докторам наук. За это время было получено 17 грантов, что является максимальным количеством среди аграрных вузов России.

В этом году впервые в истории университета два гранта получили молодые доктора наук СтГАУ - проректор по научной и инновационной работе, профессор Алексей Бобрышев и доцент кафедры терапии и фармакологии, доцент Иван Киреев. Они получат по 1 млн рублей в год, за весь период гранта - по 2 млн рублей.

Победителем конкурса 2022 года на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук стала доцент кафедры агрохимии и физиологии растений Алена Ожередова. Она получит 600 тыс рублей в год, за весь период гранта - 1,2 млн рублей.

А аспирант СтГАУ Станислав Мишуков по итогам конкурса этого года удостоен права получать стипендии Президента РФ - 22 800 рублей ежемесячно.

В вузе подчеркнули, что все темы, отмеченные грантом Президента РФ, являются значимыми для отечественной экономики.