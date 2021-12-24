Эксперты ответили, подделывал ли режиссер Салбиев подпись Никиты Михалкова ради премии

Североосетинский режиссер оказался в центре скандала. Фото: страница Акима Салбиева в социальных сетях.

Кажется, в громкой и некрасивой истории, которая произошла 13 декабря 2021 года на съезде Союза кинематографистов, поставлена жирная точка. Экспертиза вынесла «оправдательный приговор» режиссеру из Северной Осетии 59-летнему Акиму Салбиеву.

Напомним, скандал произошел на съезде Союза кинематографистов, где Никита Михалков заявил, что кинорежиссер из Осетии Салбиев подделал его подписи на письмах главе Северной Осетии. Якобы, Салбиев дважды писал письма руководителю республике от имени Михалкова с просьбой выдать ему премию.

Почерковеды, которые взялись за экспертизу, пришли к выводу, что подписи все же ставились одним человеком - Михалковым. Результаты проведенного исследования на своей странице в социальной сети обнародовал депутат парламента Северной Осетии Борис Кантемиров.

Результаты экспертизы. Фото: страница Бориса Кантемира в социальных сетях.

- Подписи от имени Михалкова Н.С., изображения которых расположены в копии письма №155/1 от 13.10. 2021 г. в адрес главы РСО-Алания С. И. Меняйло и копии письма в адрес Президента РФ Медведева Д.А. являются идентичными, — говорится в официальном заключении экспертизы.

Результаты экспертизы. Фото: страница Бориса Кантемира в социальных сетях.

Североосетинский парламентарий отметил, что хоть и не любит «хайповые» темы, но история с подделкой подписи ему была крайне неприятна.

- Аким учился со мной во ВГИКе, знаю его почти 40 лет. А еще он мой земляк и мне не все равно, когда выходец из Осетии обвиняется в неблаговидных поступках, даже если мы не знакомы. Вот страницы объемного документа, экспертизы подписи, вокруг которой началась шумиха, - рассказывает Кантемиров. - И Михалков ссылался на какую-то экспертизу. Но, вы знаете, у меня есть причины, по которым я могу поставить под очень большое сомнение слова Михалкова. Не только из-за истории с Акимом Салбиевым.

Депутат добавил, что хочет, чтобы «победила правда».

- А она по словам фараона Одна, - подытожил депутат парламента Осетии словами из песни «Наутилуса».

После шумихи вокруг этой истории многочисленные заслуги Акима Салбиева были поставлены под сомнение.

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