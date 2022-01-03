В Махачкале убит родственник беглого экс-министра строительства Дагестана

Неизвестные стреляли в спину. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Махачкале убит Мурадхан Ризаев, родственник бывшего министра строительства Дагестана Ибрагима Казибекова, который находится в федеральном розыске с марта 2018 года. Экс-министра подозревают в хищении бюджетных средств.

Расстрелянный возле собственного дома Ризаев также ранее подозревался в хищении средств из республиканского бюджета. Тогда речь шла о сумме в 576 млн рублей и легализации части похищенных средств на сумму 4,7 млн рублей при реализации программы переселения из аварийного жилья в 2016-2017 годах.

Суд вынес Ризаеву обвинительный приговор и назначил 4,5 года лишения свободы. Помимо этого, судьей был удовлетворён гражданский иск о взыскании с него 575 млн рублей в доход государства.

Позже приговор был отменен решением кассационного суда из-за недостаточности доказательств.

Ризаев заявлял и о даче взятки Нурлану Ашурбекову, который на тот момент возглавлял на тот момент республиканский отдел СКР. Таким образом Ризаев хотел помочь сыну, которого обвиняли в организации незаконного вооруженного формирования. Взятка не спасла Ризаева-младшего. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы. После этого Ризаев-отец пытался вернуть заплаченные представителю следствия деньги.

В отношении Ашурбекова уголовное дело не возбуждалось.

Как сообщил источник «КП-Северный Кавказ», тело учредителя строительной фирмы «Гранит» Ризаева с огнестрельными ранениями в спину обнаружили рядом с его домом утром 2 января 2022 года. Неизвестные произвели не менее трех выстрелов в спину бизнесмена.

Официальных комментариев по факту убийства пока не поступало.

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