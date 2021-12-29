«Ручка была истерзана собакой»: в КЧР мать убила и выбросила в пакете новорожденную дочь

У малышки обнаружены признаки черепно-мозговой травмы и механической асфиксии Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Тело новорожденной девочки обнаружили около многоквартирного дома на улице Курджиева в городе Карачаевск Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По данным экспертов, малышка родилась живой. У девочки обнаружены признаки черепно-мозговой травмы и механической асфиксии. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России по КЧР.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Сейчас правоохранители разыскивают мать ребенка. Изучается изъятая медицинская документация рожениц из перинатальных центров.

Как сообщил собственный источник «КП-Ставрополь», есть вероятность, что матерью девочки могла быть одна из приезжих студенток, так как поблизости находится общежитие учебного заведения.

- Живу в том дворе, где нашли бедного ребенка. Он был в пакете, одна ручка была растерзана собакой, - поделился один из очевидцев происшествия.

Следственное управление обращается ко всем жителям республики кому что-либо известно о личности женщины совершившей преступление, и просят сообщить по телефонам: дежурный по СУ СК России по КЧР (8-928-396-50-42), СО по г. Карачаевск (8-878-79-2-52-01) или 02.

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